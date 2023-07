Morgan, le sue parole umiliano Amadeus: “Ecco cosa ha combinato”

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan ha accusato Amadeus di aver “devastato culturalmente l’Italia” nel panorama musicale. Le sue parole sono state pungenti e irruente, ma procediamo con ordine.

La lite tra J Ax e Paolo Meneguzzi

In un’intervista rilasciata a Mowmag, Morgan ha espresso il suo parere sulla controversia tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. I due artisti hanno recentemente avuto uno scambio di opinioni animato riguardo al brano estivo “Disco Paradise“, cantato da Annalisa, Fedez e J-Ax. Meneguzzi ha criticato il brano definendolo una “marchetta”, non ritenendolo rappresentativo del genere pop, che lui considera come “musica moderna più alta che ci sia”.

Morgan si è schierato dalla parte di Meneguzzi, sostenendo che il pop è una forma d’arte importante e innovativa, lontana dalla cosiddetta “musica leggera” priva di contenuti: Ha perfettamente ragione Meneguzzi perché il pop è una forma d’arte. Noi italiani la chiamiamo “musica leggera”, ma abbiamo inventato una definizione che non c’è nel mondo, quando in realtà il concetto di “musica leggera” io lo userei per definire “il pop è scadente”. Per Morgan, il pop è stato incarnato dai Beatles, David Bowie e Franco Battiato, esempi di eccellenza e sperimentazione musicale. E poi ha aggiunto che il pop utilizza i mezzi messi a disposizione dalla modernità per creare qualcosa di nuovo ed evoluto.

Tuttavia, Morgan è andato oltre la disputa tra Meneguzzi e J-Ax e ha ampliato la discussione a livello culturale. Ha, infatti, denunciato il sistema musicale italiano e la mancanza di capacità del popolo italiano di emergere e reagire ai soprusi. Ha definito, per questo il popolo italiano come “un popolo bue per eccellenza, composto da pecoroni”, che accetta passivamente le dinamiche imposte dal sistema.

Le parole durissime di Morgan contro Amadeus

In questo contesto, Morgan ritiene che Amadeus abbia un ruolo rilevante e lo ha attaccato frontalmente, definendolo un “fenomeno che ha devastato culturalmente l’Italia da un punto di vista artistico e di qualità della canzone”.

La polemica tra Meneguzzi e J-Ax ha, dunque, contribuito a sollevare questioni più ampie riguardanti il significato del pop e l’importanza dell’arte nella musica. Morgan sostiene che il pop è una forma d’arte seria e visionaria, ma si scontra con una definizione più limitata di “musica leggera” in Italia.