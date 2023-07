Federica Pellegrini, la madre sulla gravidanza: “Vi dico tutto io”

0 SHARES Condividi Tweet

Le notizie hanno cominciato a circolare con voce sempre più insistenti, fino a trovare conferma ufficiale. Si tratta della futura maternità della celebre ex nuotatrice Federica Pellegrini.

Le prime indiscrezioni hanno fatto capolino su Dagospia, che ha annunciato la dolce attesa della “Divina”. Successivamente, Chi Magazine ha confermato la lieta notizia. Ma l’ufficialità è arrivata da Federica stessa, la quale, insieme al marito Matteo, ha condiviso un tenero video sui social confermando di aspettare un bebè.

Le parole della mamma di Federica

La famiglia, però, non si è fermata qui. La madre di Federica, la signora Cinzia Lionello, ha concesso un’intervista esclusiva al magazine Oggi, svelando ulteriori dettagli sulla gravidanza. La futura nonna, visibilmente emozionata, ha dichiarato con gioia: “Sì, è in arrivo una bambina!” Rivolgendo pensieri colmi di amore alla futura nipotina, ha proseguito: “Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”.

Nonostante la felicità per la nuova vita che sta crescendo, la signora Lionello ha anche svelato che Federica ha appena superato il primo trimestre di gravidanza, suggerendo prudenza riguardo ad ulteriori dettagli. Inoltre, ha fatto notare che l’annuncio ufficiale era stato programmato da Federica e Matteo, ma qualcun altro ha rubato loro la scena, proprio come era successo durante il matrimonio: “Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”.

La polemica prima del lieto annuncio

La dolce attesa, tuttavia, ha portato anche un po’ di polemica. Prima di annunciare pubblicamente la gravidanza, Federica ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, negando esplicitamente la notizia. L’ex campionessa ha anche espresso il suo disappunto riguardo alle voci che giravano sulla sua presunta maternità, definendole “intollerabili e assurde”. La preoccupazione principale sembrava riguardare le descrizioni sulla sua forma fisica, considerate poco rispettose.

Tuttavia, la polemica è stata prontamente superata, e Federica ha deciso di condividere con il mondo la gioia della maternità. Accompagnata dal marito, ha realizzato un dolce video, mettendo fine a ogni dubbio e confermando la veridicità delle voci. La gravidanza è in corso, e la futura nonna ha già programmato una graziosa tradizione: una volta nata la piccola, un fiocco rosa decorerà il portone di casa, a simboleggiare la gioia dell’attesa e dell’arrivo di un nuovo membro nella famiglia.

La futura maternità di Federica Pellegrini è stata accolta con calore e affetto dai fan e dai media, che sono pronti ad accompagnare la campionessa in questo nuovo capitolo della sua vita. Mentre il tempo scorre e la data del lieto evento si avvicina, la coppia continua a ricevere innumerevoli messaggi di auguri e supporto da parte di amici e sostenitori. E, senza dubbio, la mamma e la nonna in attesa non vedono l’ora di accogliere e coccolare la nuova arrivata con tutto l’amore che hanno da dare