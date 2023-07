Jovanotti in sedia a rotelle: “Per ora non posso tornare a casa, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

La caduta gli ha causato la rottura del femore e della clavicola, rendendo necessario un intervento chirurgico. Attualmente, Jova sta seguendo un periodo di riposo e recupero nella capitale della Repubblica Dominicana per evitare qualsiasi rischio post-operatorio.

Jovanotti aggiorna i suoi fans

In un video condiviso su TikTok, Jovanotti si è mostrato sorridente e sereno, rassicurando i suoi fan riguardo al suo stato di salute: “Oggi sto seduto un’oretta e piano piano iniziamo a fare un po’ di movimenti. Come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui”.

Poi ha spiegato di essere ancora costretto a rimanere a Santo Domingo perché, a seguito di un’operazione così delicata, ci sono possibili rischi di trombosi, quindi è necessario attendere il tempo adeguato per permettere alla circolazione del sangue di stabilizzarsi prima di poter prendere un volo di ritorno in Italia: : “Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un po’ di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. E poi nel giro di… Non lo so quanto ci vorrà. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare… Che botta, ragazzi!”.

Jova ha dimostrato di affrontare la situazione con determinazione e positività, dicendo di mettercela tutta per tornare in forma e tornare a ballare presto.

Il popolo del web è tutto con lui

La solidarietà dei suoi fan non si è fatta attendere, sin dal momento in cui è stata divulgata la notizia dell’incidente. I messaggi di auguri e sostegno hanno affluire su tutti i suoi canali social, dimostrando quanto sia amato e stimato il cantante da parte del suo pubblico.

L’incidente è avvenuto durante una piacevole vacanza insieme alla sua moglie nella splendida cornice della Repubblica Dominicana. Jovanotti, appassionato di ciclismo, aveva portato con sé la sua bicicletta dall’Italia con l’intenzione di esplorare l’entroterra dell’isola. Mentre pedalava tra le incantevoli piantagioni di canna da zucchero, è stato vittima di un imprevisto: non avendo visto un dissuasore di velocità, è inciampato e ha subito l’infortunio.

Il cantante ha voluto ringraziare pubblicamente coloro che lo hanno soccorso prontamente dopo l’incidente. Ha ricordato un gesto particolarmente gentile, quello di una signora che gli ha offerto dell’acqua di cocco per dissetarsi: “Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, non ho visto un dissuasore della velocità e l’ho preso in pieno”.

L’assistenza ricevuta è stata tempestiva e accurata, con l’ambulanza chiamata immediatamente per soccorrere Jovanotti. Sebbene non ricordi il nome del luogo esatto in cui è avvenuto l’incidente, il cantante ha elogiato la gentilezza e l’attenzione mostrata da chi gli è venuto in aiuto.

Mentre Jovanotti continua il suo recupero e il suo percorso di guarigione, i suoi fan e ammiratori rimangono vicini a lui con affetto e supporto. L’attesa di rivederlo sul palco a esibirsi e a coinvolgere il pubblico in balli e canzoni rimane forte.