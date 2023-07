Paolo Belli decide di svelare su Milly Carlucci: “Ha detto che la sporco”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Belli, recentemente, ha rilasciato un’intervista esclusiva sulle pagine del periodico Novella 2000, in cui ha condiviso dettagli della sua vita, dei suoi progetti futuri e del suo rapporto di lunga data con la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, con la quale ha collaborato per molti anni.

Paolo Belli ha svelato, per la prima volta, cosa gli ha detto Milly Carlucci

Paolo Belli rispondendo alla domanda sul rapporto lavorativo equilibrato che ha con Milly Carlucci ha confessato di aver avuto un momento di riflessione in passato. Gli chiesero cosa c’entrasse con lei e la risposta della presentatrice fu affascinante: “Tu sei uno dei pochi che mi sporca in maniera elegante“, gli disse. Questa affermazione ha colpito il cantante in modo particolare, facendogli capire che è giusto essere autentici e veri con sé stessi.

L’intervista ha inoltre rivelato un aspetto divertente della personalità di Paolo Belli: il cantante si considera un vero e proprio pasticcione. Nonostante ciò, la sincerità e l’eleganza con cui tratta le situazioni sembrano aver conquistato la stima e l’apprezzamento della presentatrice e di coloro con cui collabora.

Riguardo al suo percorso professionale, Belli ha ammesso di aver appreso molto dalla Rai, in particolare l’importanza di esprimere le proprie opinioni con rispetto ed educazione, anche quando si tratta di confrontarsi con idee diverse. Questo approccio pacifico e costruttivo sembra essere una parte fondamentale del suo modo di essere sia sul palco che nella vita quotidiana.

Nell’intervista, il cantante ha svelato anche quali sono i suoi progetti futuri. Ha detto, infatti, che il suo obiettivo principale è far stare bene il prossimo attraverso la sua musica. Che sia con un nuovo album o un concerto, ciò che conta per Belli è l’importanza di portare gioia e positività al pubblico.

Parlando dei suoi sogni nel cassetto, Paolo Belli ha rivelato di averne tanti, e spera che almeno alcuni di essi si avverino. L’artista ama progettare e cercare di migliorarsi costantemente, poiché crede fermamente nell’importanza di essere pronti per cogliere le opportunità che la vita gli riserva e, a questo proposito, ha dichiarato: “Tocca farsi trovare pronti, quindi studio perchè nella vita non si sa mai e sogno sempre perchè mi piace progettare, e sapere sempre di più”.

Paolo Belli e il rapporto con Fabrizio Frizzi

Recentemente, Paolo Belli è stato insignito del premio “Fabrizio Frizzi – l’Arte del Sollievo“, un riconoscimento speciale per il suo contributo nel mondo dell’intrattenimento. Il cantante ha sottolineato l’incredibile influenza che il compianto conduttore Fabrizio Frizzi ha avuto sulla sua vita, definendolo più di un maestro, ma un vero e proprio fratello: “Nella vita ho avuto dei maestri di vita incredibili, e Fabrizio è stato di più, un fratello”.