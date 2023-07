Arisa lascia Amici, incredibile in quale programma Rai la vedremo

0 SHARES Condividi Tweet

Secondo una recente rivelazione da Dagospia, sembra che Rosalba Pippa, il suo vero nome, abbia preso la decisione di abbandonare Mediaset e tornare alla Rai. L’indiscrezione suggerisce che Arisa abbia preferito trovare spazio in un altro programma televisivo all’interno della rete Rai.

Non è la prima volta che Arisa lascia Amici per approdare nella Rai

Già nel 2021, Arisa ha scelto di partecipare a “Ballando con le Stelle” come concorrente, abbandonando temporaneamente la sua esperienza da professoressa di canto su Canale 5. Successivamente, è tornata come insegnante nella passata edizione di Amici. Ora, le voci la vedono di nuovo lontana dalle reti Mediaset e dal celebre programma di Maria De Filippi.

Secondo quanto riportato da Dagospia, sembra che Arisa sia pronta a prendere parte alla giuria di “The Voice Kids”, una possibilità già suggerita da Davide Maggio in passato. Il contratto sembra essere quasi un fatto compiuto, come riportato anche da Candela Flash. A quanto pare, Arisa sarebbe finita sotto l’attenzione della Premier Giorgia Meloni, dopo aver ricevuto apprezzamenti per il suo talento.

Arisa a The Voice kids

La Rai sembra pronta a posizionare Arisa nella giuria di “The Voice Kids“, sostituendo così i Ricchi e Poveri. Ma le ambizioni della cantante non si fermano qui: uno dei suoi sogni sarebbe di tornare sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Arisa vorrebbe cogliere questa nuova opportunità alla Rai per entrare nel cast degli artisti in gara al Festival di Sanremo del 2024.

Nel frattempo, il nuovo cast dei professori di “Amici” per la stagione 2023/2024 è oggetto di molte discussioni. Al momento, è sicuro il ritorno di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, entrambi amati dal pubblico di Canale 5. Lorella Cuccarini ha anche confermato la possibilità di essere la conduttrice nella versione invernale di “Temptation Island“.

Per quanto riguarda Emanuel Lo e Raimondo Todaro, non sono ancora stati rivelati i dettagli sul loro futuro nel programma. Il posto di quest’ultimo sembra essere in bilico, e Maria De Filippi sembra alla ricerca di nuovi professori, con un occhio di riguardo verso tre sue ex allieve molto apprezzate.

Lasciando il mondo di “Amici” alle spalle, Arisa si prepara a iniziare un nuovo capitolo nella sua carriera artistica, esplorando nuove opportunità all’interno della Rai.