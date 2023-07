Antonella Clerici posta una foto insieme alla figlia Maelle e fa boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici sta vivendo momenti di meritato relax in compagnia della sua adorata figlia Maelle, come dimostra una tenera e bellissima foto che le ritrae insieme. Dopo aver trascorso una vacanza in compagnia del compagno Vittorio Garrone, la Clerici si dedica ora al dolce tempo con sua figlia Maelle, che recentemente ha concluso gli esami di terza media e si prepara per affrontare una nuova avventura al liceo classico a partire da settembre.

La foto che fa pieno di like

In questo periodo di spensieratezza, madre e figlia si sono concesse una pausa per pranzare insieme, come testimoniato dalla fotografia che le ritrae sedute accanto a un tavolino con un menù di fronte a loro. L’istantanea è stata catturata da Cristina Moscino, l’assistente personale di Antonella, e la conduttrice non ha esitato a condividerla sui social con una dolce didascalia: “Io e la mia Maelle”.

La foto ha attirato l’attenzione dei fan e di numerosi personaggi famosi, tra cui Mara Venier, che ha lasciato dei cuori a testimonianza dell’affetto per la coppia madre-figlia. Anche Elisabetta Canalis ha commentato, elogiando la bellezza di Maelle con un commovente “che bella signorina”, mentre Francesca Fagnani, seguendo l’esempio di Mara Venier, ha anch’essa lasciato un cuore come segno di affetto.

Antonella Clerici ha parlato della figlia come di una bravissima studentessa

Parlando della figlia Maelle, Antonella Clerici ha raccontato recentemente un aneddoto che dimostra la sua forza di volontà e la determinazione nel farsi apprezzare a scuola, nonostante fosse nota come “la figlia della Clerici”. Con tenacia e impegno, Maelle ha conquistato l’amicizia di molte compagne di classe e ha dimostrato di essere una ragazza studiosa. A partire dal prossimo anno scolastico, frequenterà il liceo classico presso l’istituto Novi, una prestigiosa scuola pubblica, dimostrando la sua passione per la cultura e la conoscenza.

Antonella ha spiegato: “A scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare” .

E poi ha anche aggiunto: “Ha tante amiche e l’anno prossimo farà il classico a Novi, un ottimo liceo pubblico. Lei lo sa: il mio mantra è la cultura rende liberi. E infatti è una ragazza studiosa”.

Questo momento di intimità e complicità tra Antonella Clerici e Maelle è sicuramente prezioso per entrambe, un’occasione per godersi la reciproca compagnia prima che la giovane inizi il nuovo capitolo della sua formazione al liceo classico.