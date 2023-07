Belen rompe il silenzio sul tradimento di Stefano con un post da brividi: “Io già lo sapevo”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen ha scatenato un nuovo vortice di gossip con un messaggio provocatorio pubblicato sulla sua bacheca Instagram. La notizia della rottura del matrimonio con Stefano De Martino è ormai nota, ma finora sia lei che lui hanno mantenuto un silenzio stampa, preferendo esprimere i loro stati d’animo attraverso alcune storie su Instagram. Tuttavia, Belen ha recentemente deciso di prendere una posizione più audace, postando un nuovo messaggio che ha acceso ulteriormente le polveri del pettegolezzo.

Il post che ha scritto Belen

Il post incendiario è corredato da quattro scatti che ritraggono Belen in solitudine, e il messaggio criptico recita: “E io lo sapevo già…… Tu sorridi sempre #ilsestosensodelledonne”. I fan, sempre attenti a decifrare ogni dettaglio, hanno subito notato l’hashtag #ilsestosensodelledonne, interpretandolo come un’implicita confessione riguardo a presunti tradimenti subiti da Stefano De Martino. In pochi minuti, centinaia di utenti hanno espresso il loro supporto alla Rodriguez, sostenendo che quella è a conferma di essere stata tradita.

Belen posta un secondo post enigmatico

Ma non è tutto: in una delle foto, Belen è immortalata a bordo di un quad il cui numero di targa recita le lettere “ex“. È stata questa una coincidenza o un messaggio criptato indirizzato all’ex marito? Le ipotesi si sprecano, e l’intrigo diventa sempre più fitto.

Indubbiamente, Belen sembra determinata a non essere dipinta come la parte che ha tradito. Nel frattempo, da giorni si parla di una presunta love story tra lei e un affascinante imprenditore bresciano di nome Elio. La natura di questa relazione non è chiara: alcuni parlano di intimità, altri di amicizia. Nel frattempo, continuano a circolare speculazioni riguardo alle cause che hanno portato Belen e De Martino a concludere nuovamente la loro storia in un vicolo cieco.

La vita privata di Belen sembra essere un terreno fertile per il gossip, e con il suo enigmatico post, “Il sesto senso delle donne”, sembra voler mantenere i riflettori puntati su di sé. Tuttavia, il pubblico resta in attesa di saperne di più, desideroso di scoprire se Belen sputerà finalmente il rospo e farà luce su tutta la vicenda.