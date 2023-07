Gerry Scotti, Caduta Libera nella bufera: “Viene voglia di cambiare canale”

0 SHARES Condividi Tweet

Le ultime settimane hanno visto una serie di controversie riguardanti la programmazione del popolare programma Caduta Libera, in onda nel preserale di Canale5 e condotto dal carismatico Gerry Scotti. I telespettatori hanno notato, con stupore, come le puntate inedite si alternassero a repliche, generando un clima di incertezza che ha suscitato l’indignazione di molti. Tra questi, la signora Laura da Milano, ha deciso di intervenire inviando una lettera di protesta alla rubrica della posta del settimanale NuovoTV.

La protesta di una telespettatrice

“Non si capisce più nulla con Caduta Libera! Appena iniziata la nuova edizione, hanno cominciato a trasmettere repliche e poi di nuovo sono ripartite le puntate inedite. Che cosa sta combinando Mediaset?” ha dichiarato con veemenza la lettrice di NuovoTV, esprimendo così il malcontento di molti spettatori che seguono con interesse il programma di Gerry Scotti. La signora Laura ha, inoltre, aggiunto che la mancanza di chiarezza nella programmazione non solo crea confusione, ma suscita anche la voglia di cambiare canale.

La risposta della rubrica della posta

La rubrica della posta di NuovoTV, anche se negli ultimi tempi non è firmata, ha risposto alla lettera della lettrice, sottolineando che anche lo stesso conduttore Gerry Scotti si è lamentato della confusione nella programmazione. Il presentatore avrebbe dichiarato di non essere d’accordo con Mediaset riguardo all’organizzazione del programma.

Il possibile ascolto da parte di Mediaset

L’ipotesi di NuovoTV è che Gerry Scotti possa essere ascoltato dai dirigenti di Mediaset riguardo alla questione della programmazione. Il conduttore ha espresso pubblicamente la sua disapprovazione riguardo alla situazione, e ciò potrebbe portare i vertici dell’emittente a valutare una revisione del piano di trasmissione.

I risultati degli ascolti e la concorrenza

Mentre la polemica infuria, la competizione negli ascolti del preserale è accesa. Il quiz di Rai1, Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni, continua a dominare la fascia oraria precedente il telegiornale delle 20.00, confermandosi come uno dei programmi più seguiti in estate. La leadership di Reazione a Catena potrebbe aver posto ancora più pressione su Mediaset, spingendola a fare maggiore attenzione alla programmazione estiva di Caduta Libera.

Mentre si attende di vedere come reagiranno i vertici di Mediaset, la competizione per gli ascolti del preserale si fa sempre più intensa, con Reazione a Catena che mantiene il suo ruolo di leader indiscusso nella fascia oraria. La speranza è che la situazione venga risolta al più presto per soddisfare le aspettative del pubblico e garantire un’esperienza di visione più coerente e piacevole.