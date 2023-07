Alessandro Cecchi Paone punge Fazio e Littizzetto: “Hanno perso una buona occasione “

0 SHARES Condividi Tweet

Il recente trasferimento di “Che tempo che fa” dal canale Rai al Nove ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, insieme alla squadra del programma, sono stati al centro delle polemiche riguardanti la scelta del nuovo canale e il futuro del format.

La critica della lettrice

Una lettrice del settimanale “Nuovo” ha espresso il proprio apprezzamento per l’opportunità offerta al duo Fazio-Littizzetto di continuare la trasmissione su Nove dopo l’addio alla Rai. Tuttavia, ha evidenziato la mancanza di un cambiamento nel format del programma, sottolineando che un’occasione di trasferimento su un nuovo canale avrebbe dovuto portare a un rinfrescamento del programma che, secondo lei, è rimasto identico per troppi anni.

Occasione persa per la rinnovazione

Il giornalista Alessandro Cecchi Paone concorda con la lettrice, evidenziando che la decisione di mantenere il format storico rappresenta un’occasione persa per Fazio e Littizzetto. Questa scelta avrebbe potuto essere l’opportunità per dare nuova linfa alla trasmissione, rendendola più attuale e in linea con le aspettative del pubblico moderno.

Il timore di disorientare il pubblico

Secondo Cecchi Paone, il desiderio di rassicurare il pubblico potrebbe aver prevalso, portando alla scelta di mantenere la formula consolidata del programma. I produttori potrebbero aver temuto che un cambiamento radicale avrebbe potuto disorientare il pubblico affezionato, portando a una perdita di spettatori.

La decadenza delle direzioni di rete creative

Il giornalista analizza anche la scelta di Fabio Fazio di trasferire “Che tempo che fa” sul Nove. Cecchi Paone sostiene che le direzioni di rete creative, in cui si permettevano cambiamenti audaci, sono diventate rare. Il mercato televisivo, dominato dalla ricerca dell’audience, ha portato i canali a perdere identità forti, favorendo la conservazione delle formule di successo.

L’indipendenza creativa di Fazio

Il trasferimento sul Nove potrebbe rappresentare per Fabio Fazio un’opportunità di maggiore indipendenza creativa e gestionale. Con meno vincoli e pressioni rispetto al canale pubblico, Fazio potrebbe avere più libertà per innovare e proporre contenuti diversi.

Il futuro di “Che tempo che fa” sul nuovo canale sarà seguito con interesse, poiché rappresenta un momento cruciale per la trasmissione e il suo conduttore.