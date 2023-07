Anna Pettinelli al centro delle polemiche per le foto sui social: “È tutta invidia”

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultimo numero del magazine Chi, è stata pubblicata un’intervista esclusiva con le amiche Stefania Orlando e Anna Pettinelli, le quali si trovano attualmente in vacanza insieme. Tuttavia, alcune delle foto che hanno condiviso sui social hanno scatenato critiche e polemiche da parte di alcuni follower. Anna Pettinelli ha deciso di rispondere all’attacco e ha etichettato le critiche come pura invidia.

“È invidia, tutta invidia!…” ha dichiarato in maniera sdegnata l’ex coach di Amici

In modo più diplomatico, Stefania Orlando ha espresso il suo punto di vista sulla situazione:

“È come se, una volta superata la maggiore età, due donne dovessero rinchiudersi in un convento. E nonostante tutto, certi commenti provengono proprio dal mondo femminile! Invito le donne a liberarsi da preconcetti limitanti.”

Entrambe le donne hanno sottolineato che è possibile essere madri e nonne senza dimenticare di essere femminili e affascinanti.

Stefania Orlando: la conduttrice più invidiata dalle colleghe

Nel corso dell’intervista a Chi, Stefania Orlando ha rivelato una verità inaspettata riguardo al suo ambiente di lavoro. Confessando che l’invidia non è una novità nel suo ambiente professionale, ha ammesso che sia lei che Anna Pettinelli, non disturbano alcune delle loro colleghe. Entrambe hanno percorsi molto diversi, ma Stefania sembra essere la più invidiata, specialmente per il suo ruolo ambito nel mondo dello spettacolo.

Riguardo alla sua vita sentimentale, Anna Pettinelli ha dichiarato di essere al momento single e concentrata sulla sua carriera e sulle sue amicizie.

Progetti futuri di Anna Pettinelli e Stefania Orlando: una sitcom in vista

Anna Pettinelli ha rivelato durante l’intervista che lei e Stefania Orlando hanno progetti in cantiere, e che entrambe sognano di realizzare una sitcom insieme. Non hanno ancora svelato i dettagli, ma sembrano convinte che sarebbe un’esperienza divertente e di successo.

Nel frattempo, a settembre, le due amiche torneranno come ospiti fisse a “La Vita in Diretta“, dove si definiscono entrambe “bimbe di Alberto Matano“. Recentemente, durante una loro partecipazione al talk pomeridiano su Rai 1, Anna Pettinelli è scoppiata in lacrime per una sorpresa ricevuta.

Il futuro delle due donne sembra ricco di opportunità e progetti, mentre continuano a essere amiche e a far parlare di sé nel mondo dello spettacolo.