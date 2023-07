Ballando, lanciata la bomba “La Bruganelli vuole far parte della giuria”, la reazione dell’ex moglie di Bonolis

0 SHARES Condividi Tweet

L’irriverente Sonia Bruganelli potrebbe presto far parte della giuria di “Ballando con le Stelle“, secondo le recenti voci riportate da Roberto D’Agostino su Dagospia. Dopo essere stata lasciata da Pier Silvio Berlusconi a causa del suo stile trash al GFVip, sembra che l’ex moglie di Paolo Bonolis abbia ora le sue ambizioni puntate sulla celebre trasmissione della Rai. La presenza di Sonia Bruganelli porterebbe certamente una ventata di novità, dato che alcuni membri della giuria sono presenti da molti anni. Vediamo quali sono le probabilità che si concretizzi questa nuova collaborazione e quali nomi si affiancano a quello dell’imprenditrice per completare la nuova giuria.

Sonia Bruganelli e l’attesa risposta

Al momento, Sonia Bruganelli è rimasta in silenzio dopo le affermazioni di Dagospia secondo le quali vorrebbe tantissimo entrare nella giuria di “Ballando con le Stelle”. Nonostante sia attiva su Instagram, l’ex partecipante del Grande Fratello sembra mantenere un certo riserbo riguardo alla questione.

Un cambio di vento per il programma

La presenza di Sonia Bruganelli nella giuria porterebbe senz’altro una ventata di novità al programma. Attualmente, alcuni membri della giuria sono presenti fin dalla prima edizione e potrebbe essere giunto il momento di apportare cambiamenti per mantenere alto l’interesse del pubblico. Nomi come Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino hanno ormai raccontato tutto ciò che potevano al programma, e un rinnovamento sarebbe ben accolto sia dalla Rai che dagli spettatori.

Altri possibili nomi in giuria

Oltre a Sonia Bruganelli, un altro nome che circola riguardo a una potenziale nuova giurata è quello di Teo Mammucari. La presenza di volti nuovi potrebbe contribuire a rinnovare l’atmosfera dello show e a offrire prospettive diverse sulle performance dei concorrenti.

L’addio al Grande Fratello

Sonia Bruganelli ha recentemente lasciato il Grande Fratello dopo due edizioni. Il suo ufficio stampa ha sottolineato che l’imprenditrice non aveva dato la sua disponibilità per un ritorno al programma. Nonostante l’addio, i suoi commenti social saranno sempre presenti, in quanto Sonia non si è mai risparmiata nel fornire opinioni schiette e apprezzate dai telespettatori.

L’eventuale ingresso di Sonia Bruganelli nella giuria di “Ballando con le Stelle” rappresenta un’indiscrezione che sta agitando il mondo dello spettacolo. Mentre attendiamo una risposta ufficiale da parte dell’imprenditrice, l’idea di una nuova giuria e la possibilità di volti nuovi al fianco di Milly Carlucci accendono la curiosità dei fan del programma. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi riguardo a questa interessante indiscrezione che sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso.