Jessica Morlacchi al veleno:”Oggi è un altro giorno è stato cancellato ma era un programma pulito”

Il mondo televisivo italiano si prepara a una stagione piena di cambiamenti, ma una notizia ha lasciato basita e senza parole la cantante Jessica Morlacchi e altri “affetti stabili” di “Oggi è un altro giorno“. Il programma di Serena Bortone non sarà presente nei palinsesti Rai a partire dalla prossima stagione, lasciando un vuoto nei cuori dei telespettatori abituati alla sua presenza durante i pomeriggi su Rai1. Jessica Morlacchi ha espresso il suo rammarico riguardo alla fine del programma e ha parlato dei suoi sogni e delle possibilità per il futuro.

La frecciata “Oggi è un altro giorno è stato cancellato anche se era un programma pulito”

La notizia della cancellazione di “Oggi è un altro giorno” ha colto di sorpresa molti telespettatori, soprattutto quelli affezionati agli “affetti stabili” del programma. Tra questi, la cantante Jessica Morlacchi, che ha espresso il suo dispiacere per questa decisione. Il programma, condotto da Serena Bortone, è stato un punto di riferimento per la cultura, l’attualità e la politica, e ha ospitato anche celebrità internazionali come Premi Oscar.

La lode per Serena Bortone

Jessica Morlacchi ha elogiato Serena Bortone per la sua intelligenza e la sua cultura fuori dal comune. La giornalista ha saputo creare un programma pulito e coinvolgente, senza mai scadere nel trash o nella volgarità. La cantante ha apprezzato la possibilità di lavorare con giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo, ma ha sottolineato che la preparazione culturale di Serena è stata davvero unica.

Il futuro televisivo di Jessica Morlacchi

Con la fine di “Oggi è un altro giorno”, Jessica Morlacchi si trova di fronte a nuove prospettive televisive. La cantante ha confessato di essere interessata a partecipare a programmi come “Ballando con le stelle” o a un reality show, poiché ritiene che una convivenza con altre persone possa aiutarla a scoprire ancora di più su sè stessa.

Il sogno di cantare a Sanremo

Nonostante le opportunità future, il sogno più grande di Jessica Morlacchi è quello di calcare il palco del Festival di Sanremo, uno dei palcoscenici italiani più prestigiosi. La cantante ha sempre desiderato questa opportunità e ora, con una maturità diversa, è pronta ad affrontare questa esperienza in modo nuovo e coinvolgente.