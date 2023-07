Cesara Buonamici rompe il silenzio per mettere in chiaro: “Non ho deciso io di andare al Grande Fratello”

0 SHARES Condividi Tweet

Cesara Buonamici, giornalista nota per il suo ruolo al TG5, rompe il silenzio riguardo alla sua partecipazione come opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello. Contrariamente alle voci, la decisione non è stata sua, ma le è stata proposta dall’AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. In un’intervista al Corriere della Sera, Cesara rivela i dettagli di questa inaspettata opportunità e come continuerà a gestire i suoi impegni professionali.

La scoperta: non una scelta personale

Cesara Buonamici svela che la sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello non è stata una scelta personale, bensì un’offerta giunta direttamente da Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset. L’azienda sta rivedendo la natura del reality show, e le è stata chiesto di partecipare in un ruolo completamente nuovo per lei. Pur non essendo stata una sua decisione, la giornalista accoglie questa opportunità come una chance per arricchire la sua competenza professionale e crescere nel campo televisivo.

Una conversazione semplice con l’AD di Mediaset

La Buonamici rivela che la proposta è giunta attraverso una conversazione semplice e che c’è stata una rapida convergenza su questo nuovo impegno. Sebbene la sua partecipazione come unica opinionista del Grande Fratello possa sembrare un compito arduo, conta molto sul sostegno di Alfonso Signorini, il conduttore del programma, per inserirsi adeguatamente nel ruolo. Intende sfruttare la sua esperienza accumulata negli anni come giornalista per fornire un contributo significativo allo show.

Impegno al TG5: nessuna decurtazione

Nonostante il nuovo ruolo di opinionista, Cesara Buonamici ha assicurato di continuare la regolare turnazione nella conduzione del TG delle 20, senza alcuna decurtazione. Ringrazia l’azienda per la flessibilità e l’opportunità di svolgere entrambi i compiti contemporaneamente.

Un futuro da concorrente del Grande Fratello? Poco probabile

Quando le è stata posta la domanda se potrebbe mai diventare concorrente del Grande Fratello in futuro, la Buonamici ha scherzosamente ammesso di guardare con un pizzico di invidia quelli con un carattere diverso. Tuttavia, ha chiarito che la possibilità di vederla come concorrente nella casa più spiata dagli italiani è altamente improbabile, essendo una persona estremamente timida.