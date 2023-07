Mattino 5, continua la rivoluzione di Mediaset, Federica Panicucci trema, cosa è stato deciso

0 SHARES Condividi Tweet

Il talk show mattutino “Morning News“, condotto da Simona Branchetti su Canale 5 durante l’estate, ha registrato ottimi ascolti superando le aspettative. A seguito di questo successo, la Mediaset ha deciso di allungare la trasmissione e prolungarla per qualche settimana in più. La nuova edizione di “Mattino Cinque” inizierà il 25 settembre, posticipando il ritorno di Federica Panicucci.

Il Successo di “Morning News”

“Morning News“, condotto da Simona Branchetti, ha sorpreso positivamente i dirigenti della Mediaset con i suoi ottimi ascolti. La trasmissione, che ha debuttato il 27 giugno, si è avvicinata a toni più populistici, riuscendo ad ottenere il consenso del pubblico e superando le aspettative dell’azienda.

Un allungamento della trasmissione

Dopo il successo ottenuto, la Mediaset ha deciso di allungare la durata di “Morning News” e farlo andare in onda per alcune settimane in più del previsto. Questa scelta dimostra la volontà dell’azienda di capitalizzare il successo della trasmissione e dare a Simona Branchetti un’importante promozione.

Posticipato l’inizio di “Mattino Cinque“

In seguito alla decisione di allungare “Morning News“, la nuova edizione di “Mattino Cinque” inizierà il 25 settembre, spostando la data di partenza prevista. Federica Panicucci, conduttrice del programma, dovrà quindi aspettare ancora qualche settimana prima di tornare sul piccolo schermo.

La Carriera di Simona Branchetti

Simona Branchetti, nata a Meldola nel 1976, ha intrapreso la carriera giornalistica dopo essersi laureata in giurisprudenza. Ha lavorato in diversi programmi televisivi prima di diventare una delle conduttrici di punta del TG5 nel 2007. Dal 2021, è al timone di “Morning News“.

Vita Privata di Simona Branchetti

Simona Branchetti è legata sentimentalmente all’avvocato Carlo Longari dal 2017. In passato, è stata sposata con il conduttore enogastronomico Federico Quaranta, ma il matrimonio è terminato nel 2012.