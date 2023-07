Non sono una signora: “E’ assurdo quello che si è permessa di fare Alba Parietti”, Alessandro Cecchi Paone non fa giri di parole

0 SHARES Condividi Tweet

La conclusione dello show di Drag Queen “Non sono una signora” su Rai2 ha scatenato una polemica tra uno spettatore di Reggio Emilia e la conduttrice Alba Parietti. La partecipazione di Francesco Oppini, figlio della Parietti, con l’identità di Saetta McDawn, ha sollevato critiche riguardo al presunto nepotismo nel mondo dello spettacolo. Mentre alcuni telespettatori hanno elogiato il programma e i buoni ascolti, altri hanno messo in discussione la trasparenza della conduttrice riguardo alla partecipazione del figlio. Vediamo cosa è successo.

La polemica contro Alba Parietti

Uno spettatore di nome Paolo di Reggio Emilia ha scritto una lettera alla posta di Alessandro Cecchi Paone, esprimendo il suo disappunto riguardo alla partecipazione di Francesco Oppini come Saetta McDawn nello show. Paolo ha criticato la tendenza dei conduttori a mettere in luce i propri figli e ha messo in dubbio la sincerità della Parietti riguardo alla sua affermazione di non sapere della partecipazione di Francesco nel programma. La polemica si è accesa a causa della percezione di un possibile nepotismo nel mondo dello spettacolo, dove i parenti famosi sembrano ottenere opportunità preferenziali.

La difesa di Alba Parietti da parte di Alessandro Cecchi Paone

Alba Parietti ha cercato di difendersi riguardo alle critiche mosse nei suoi confronti e alla partecipazione di suo figlio Francesco nel programma. Ha affermato che la sua dichiarazione di essere all’oscuro della partecipazione di Francesco non è stata credibile agli occhi del pubblico. Alessandro Cecchi Paone ha risposto così minimizzare: “È un peccato veniale. Nel bene o nel male, il nostro è storicamente un Paese familista. Perché il mondo dello spettacolo dovrebbe fare differenza?”. Ha sottolineato che nel mondo dello spettacolo, è comune la presenza di parenti tra i partecipanti a reality show e che il nostro paese è tradizionalmente familista.

Ascolti e possibile seconda edizione

Nonostante le polemiche, “Non sono una signora” ha ottenuto ottimi ascolti durante tutte le cinque puntate e ha superato la media di rete. Questo ha portato a ipotizzare una possibile seconda edizione del programma. Alba Parietti si è mostrata speranzosa riguardo a un rinnovo, ma è anche vero che i continui rinvii e slittamenti che ha subito lo show potrebbero influire sulla sua realizzazione.