Guendalina Canessa affonda la Bruganelli con una battuta epica: “Sei bella, ma tieniti in ordine”

Il nome di Sonia Bruganelli è diventato protagonista del gossip televisivo a seguito delle voci riguardanti il suo tentativo fallito di entrare a far parte della giuria di “Ballando con le Stelle“. Secondo le notizie diffuse, l’ex opinionista del GF Vip avrebbe puntato ad approdare al tavolo dei giudici del talent show di Rai 1 dopo essere stata ‘scartata’ dalla Mediaset. Tuttavia, sembra che la padrona di casa di “Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci, non sia affatto favorevole all’idea. In risposta a queste voci, Sonia ha dichiarato di voler presto raccontare la sua verità.

La vacanza ad Ibiza e l’inaspettato scatto al mare

Mentre la vicenda sulla giuria di “Ballando con le Stelle” si svolgeva, Sonia Bruganelli si trovava ad Ibiza per godersi alcuni giorni di vacanza. Durante il suo soggiorno, ha condiviso con i suoi follower uno scatto al mare, dove si mostrava fiera della sua abbronzatura estiva. Nel post, ha scherzato dicendo: “A volte il sole fa il lavoro del chirurgo, a parte il collo”. Un riferimento scherzoso al fatto che l’abbronzatura possa nascondere alcune imperfezioni del viso.

La risposta epica di Guendalina Canessa

Il post di Sonia ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti, tra cui alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui Milena Miconi e Guendalina Canessa. Quest’ultima, ex gieffina e influencer, ha lasciato un commento che ha sorpreso tutti: “Ci sono dei macchinari medici amore che senza chirurgia… tolgono 10 anni! Una volta al mese vieni a Milano, t’indirizzo io. Sei troppo bella, devi solo tenerti in ordine”. Il commento è stato ironico e ha colpito positivamente il pubblico dei social media.

Reazioni del pubblico e la risposta di Sonia Bruganelli

Il commento di Guendalina Canessa è stato accolto con reazioni divertite e sorprendenti da parte degli utenti dei social media, che non si aspettavano una tale uscita. Tuttavia, al momento, Sonia non ha risposto pubblicamente all’influencer, lasciando tutti curiosi riguardo alla sua eventuale reazione.