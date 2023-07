Stop a Domenica In: la Rai cambia idea, Mara Venier non andrà in onda

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo aver accompagnato il pubblico di Rai1 con il meglio delle puntate dell’ultima stagione, Domenica In, il celebre programma condotto da Mara Venier, cesserà di trasmettere repliche a partire da domenica prossima. In questo articolo, esamineremo i cambiamenti previsti nel palinsesto pomeridiano di Rai1 durante l’estate in assenza di Domenica In e le informazioni riguardo al ritorno del programma di punta per la conduttrice, previsto per la nuova stagione televisiva.

Il Cambiamento nel Palinsesto Pomeridiano Estivo di Rai1

A partire dal 6 agosto, nella fascia oraria tradizionalmente occupata dalle repliche di Domenica In, verrà trasmesso il film “I soliti ignoti,” una pellicola risalente alla fine degli anni ’50. Questa decisione permetterà al pubblico di godere di una pellicola classica durante le prime due ore del pomeriggio domenicale.

Un altro programma in replica

Nella seconda parte del pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.45, Nek condurrà lo show intitolato “Dalla strada al palco” che verrà trasmesso in replica. Questo programma offrirà un’opportunità di intrattenimento al pubblico di Rai1, permettendo di godere della musica e delle performance dell’artista.

Reazione a Catena e il palinsesto serale

Dalle 18.45, come di consueto, la linea passerà a “Reazione a catena,” il popolare quiz show condotto da Marco Liorni, che continuerà a intrattenere gli spettatori anche durante la domenica sera.

Il Ritorno di Domenica In con Mara Venier

Mara Venier tornerà a condurre Domenica In il 17 settembre, dopo una meritata pausa estiva trascorsa con il marito Nicola Carraro e i suoi cari. La nuova stagione del programma si prevede sarà trasmessa dalle 14.00 alle 17.00 circa, come negli anni passati.

Continuità di Successo

Domenica In ha regalato a Mara Venier tante soddisfazioni in termini di ascolti e affetto da parte del pubblico nel corso delle sue passate edizioni, e si prevede che anche la prossima stagione sarà all’altezza delle aspettative.

La programmazione pomeridiana domenicale di Rai1

Dopo Domenica In, verso le 17.00 circa, i telespettatori avranno l’opportunità di ritrovare Francesca Fialdini con un’altra edizione del suo programma di successo “Da noi a ruota libera.” Questa proposta di intrattenimento chiuderà il pomeriggio domenicale di Rai1.

Con un palinsesto variegato e intrattenimento di qualità, Rai1 continua a offrire momenti piacevoli ai suoi telespettatori durante il fine settimana estivo.