Micol Olivieri durissima: « I Cesaroni? Non lo guardo, capitolo chiuso.»

L’ex attrice Micol Olivieri, nota per il suo ruolo di Alice nella serie televisiva “I Cesaroni“, ha espresso la sua opinione sul ritorno della serie su Netflix tramite le sue Instagram stories. Nonostante il suo legame con il programma, Olivieri ha dichiarato di non riguardare mai le puntate e ha rivelato che i suoi figli non le hanno mai viste. Ha spiegato che il mondo rappresentato nella serie fa parte di una generazione e di una società che non esiste più: “No. Non lo riguardo mai e non ho mai capito il vero motivo. Probabilmente perché nella mia testa è un capitolo chiuso, non lo so. Infatti, anche i miei figli non hanno mai visto le puntate dei Cesaroni”.

E poi ha aggiunto: La serie fa parte di una generazione e di una società che oggi non esiste più. Mi ha fatto tenerezza quando un bambino di un anno e mezzo mi ha riconosciuto in pizzeria». Riguardo alle speranze di un’ultima serie, ha sottolineato che è un sogno e una pura utopia, suggerendo che sarebbe carino farlo con attori diversi: Da quando i Cesaroni sono arrivai su Netflix molte persone hanno pensato e sperano in un’ultima serie. Secondo me si tratta di un sogno e di una pura utopia. Io non recito da tantissimi anni perché ho voluto lasciare quel mondo. Forse, sarebbe carino farlo con attori diversi».

Speranze per una nuova serie

Con l’arrivo della serie su Netflix, molte persone hanno sperato in una possibile nuova serie. Tuttavia, secondo Micol Olivieri, questa prospettiva sembra essere un sogno irrealizzabile e una pura utopia. L’ex attrice ha abbandonato il mondo della recitazione da molti anni e ritiene che sarebbe carino se una nuova serie venisse realizzata con attori diversi, dando una svolta fresca e rinnovata al franchise.

La serie “I Cesaroni” ha segnato un’epoca televisiva e continua a essere amata dai fan. Tuttavia, il desiderio di un possibile ritorno sembra essere accantonato dall’attrice che ha lasciato quel mondo per dedicarsi ad altri progetti e aspetti della sua vita.