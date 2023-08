Che tempo che fa, nella promo Fazio lancia un’incredibile stoccata alla Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione di “Che tempo che fa“, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio. La produzione ha lanciato un promo sorprendente su Twitter che non è passato inosservato. In maniera ironica e pungente, il video sembra rivolgere una frecciatina alla Rai riguardo alla gestione delle pagine social del programma. La reazione del pubblico sui social è stata positiva, elogiando la classe e la genialità dell’approccio.

Il promo epico e la stoccata alla Rai

Il promo mostra Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in una divertente scena di campeggio al lago. Fazio, in un’elegante mise poco adatta al luogo, pesca, mentre Littizzetto, in abito floreale chic, chiede cosa stiano facendo esattamente. La didascalia, “È tutto pronto… tranne che per un piccolo dettaglio,” suggerisce il contenuto del video. Fazio ironicamente risponde che “Luciana è un dettaglio, mancano i pesci per l’acquario, il resto è a posto.” Il riferimento al celebre bancone-acquario utilizzato per le interviste su Rai 3 diventa evidente quando Littizzetto chiede che fine abbiano fatto i pesci di là. Fazio risponde sarcasticamente che “sono rimasti perché avevano l’esclusiva,” suggerendo che la Rai abbia mantenuto il controllo sulle risorse del programma nonostante la fine della collaborazione.

Reazioni online e approvazione

Il promo ha suscitato numerosi commenti di approvazione sui social media. Gli utenti hanno elogiato l’ironia e la capacità della produzione di esprimere il proprio malumore in modo elegante. Tra i commenti, spiccano frasi come “Come asfaltare con classe” e “Geniali.” La decisione della Rai di non cedere le pagine social al prezzo proposto da Officina sembra essere stata accolta con disappunto dalla produzione e condivisa da molti fan del programma.

La questione delle pagine social rimane al centro delle discussioni, mentre l’attesa per la nuova stagione cresce sempre di più. La produzione sembra determinata a continuare il talk show con successo e affrontare le sfide che si presenteranno nella nuova location su Nove.