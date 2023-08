Barbara d’Urso, stoccata epica a Myrta Merlino: “Qualcuno ha detto una cosa sbagliata”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo la decisione di Mediaset di sostituirla a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso rimarrà legata all’azienda fino al 31 dicembre. Tuttavia, a partire dal 2024, la conduttrice sarà libera di valutare offerte da altre reti, inclusa Discovery. Laura Carafoli, responsabile dei contenuti e delle produzioni locali di Discovery Warner (che comprende Nove e Real Time), ha parlato positivamente di d’Urso, aprendo alla possibilità di una collaborazione futura.

Discovery elogia Barbara d’Urso

Laura Carafoli ha descritto Barbara d’Urso come un “personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa” e ha sottolineato il suo ruolo di rilievo nella storia della televisione. Sebbene i palinsesti siano già stati pianificati, Carafoli ha espresso interesse nell’avere a che fare con la nota conduttrice in futuro, riconoscendo il suo valore e il suo impatto nell’ambito televisivo.

Barbara d’Urso lancia una stoccata al vetriolo a Myrta Merlino

Durante la sua visita in Basilicata per ricevere un prestigioso premio, Barbara d’Urso ha parlato del suo ritorno (non solo a teatro con “Taxi A Due Piazze”). Nonostante sia stata delusa dalla decisione di Mediaset, si è mostrata serena e tranquilla professionalmente. Ha dichiarato di avere molti progetti in corso e che è ricercata in diversi luoghi. Poi ha lanciato una frecciatina a Myrta Merlino che prenderà il suo posto e che aveva detto che la casalinga a cui si rivolgeva la d’Urso non esiste e ha detto: “Sto passando un’estate molto serena e tranquilla e sono felice. Se sono delusa? Sì sono un po’ addolorata e delusa lo sono, però professionalmente sono molto tranquilla. Adesso mi godo l’estate e sono anche in vacanza, però ho molti progetti. I prossimi step sono tanti. Perché mi vorrebbero in altri luoghi”.

E poi ha continuato: “Come dice Valerio Scanu in tutti i luoghi in tutti laghi. Mi rivolgo alle casalinghe, qualcuno ha detto che non esistono, ma ci sono, ed esistono, tranquille che torno, quando meno ve lo aspettate, ma tornerò davvero”.

Dunque, la storia televisiva di Barbara d’Urso continua a evolversi dopo l’addio a Pomeriggio 5. L’elogio ricevuto da Discovery per il suo ruolo nella televisione italiana dimostra quanto sia apprezzata la conduttrice. Nel frattempo, Barbara d’Urso si gode una serena estate e lascia che il futuro le riservi nuovi entusiasmanti progetti televisivi.