Filippo Bisciglia, la fidanzata Pamela Camassa gli scrive un messaggio per la fine di Temptation, boom di like

La coppia, considerata una delle più unite dello spettacolo, ha ricevuto il sostegno reciproco durante i rispettivi impegni lavorativi.

Una coppia unita nello spettacolo

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono una coppia consolidata nel mondo dello spettacolo. La showgirl ha recentemente partecipato a “L’Isola dei Famosi“, ricevendo il supporto del compagno durante la sua avventura come naufraga. Nel frattempo, Filippo ha condotto “Temptation Island” in Sardegna.

La dolce dedica sui social

Dopo la conclusione di “Temptation Island”, Pamela ha dedicato un emozionante messaggio a Filippo sui social media. Nel post, ha sottolineato l’esperienza intensa del reality show e complimentato Filippo per il suo lavoro. Le sue parole hanno toccato il cuore dei fan: ““Chi parte per un viaggio, non torna mai come prima…e anche quest’anno è stato un viaggio pazzesco. Bravo amore e complimenti a tutta l’immensa squadra di Temptation Island”.

Dopo la fine dell’ultima puntata, Filippo Bisceglia ha scritto così sui social: “Un’edizione arrivata dopo un anno di stop, un anno passato a rispondere sia qui sui social, sia in giro per strada che secondo me non sarebbe potuta essere la fine, sarebbe stato ingiusto nei vostri confronti”.

E poi il post continua così: “Voi che siete la gioia più immensa che abbiamo, voi che avete fatto si che tanto lavoro diventasse un bellissimo risultato, voi che ripagate con il vostro seguito ed il vostro affetto tutte le persone fantastiche a cui voglio bene che lavorano incessantemente dietro questo programma, una su tutte Maria, che voglio ringraziare”.

E poi conclude così: “Grazie Mary a te e a tutta la nostra meravigliosa squadra vincente … Vi voglio bene. Grazie”

Le voci sul futuro di Filippo a “Temptation Island”

Il messaggio di Pamela ha scatenato speculazioni riguardo al futuro di Filippo Bisciglia come conduttore del reality show. Con l’edizione invernale già oggetto di discussione, i fan si chiedono se Filippo tornerà al timone del programma. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma presto si saprà di più.