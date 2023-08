Michele Santoro sbarca a Mediaset, sarà ospite fisso da Bianca Berlinguer ma i due in passato hanno litigato

0 SHARES Condividi Tweet

Mediaset potrebbe presto vedere il ritorno di Michele Santoro, dopo ventisette anni dalla sua ultima esperienza nell’emittente. Le trattative sono in corso per un possibile ruolo di ospite fisso nel programma di Bianca Berlinguer su Rete 4.

Cambiamenti in Mediaset

Mediaset sta vivendo un periodo di cambiamenti e importanti decisioni, come dimostrato dalla scelta di Cesara Buonamici come opinionista nel Grande Fratello Vip e dall’addio alla storica Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque. Altre novità sembrano in arrivo.

Il ritorno di Michele Santoro

Michele Santoro, noto giornalista televisivo, potrebbe fare ritorno a Mediaset dopo ventisette anni. Le trattative con l’emittente sembrano essere in fase avanzata e presto potrebbe essere firmato un contratto.

Possibile ospite fisso al programma di Bianca Berlinguer

Le voci suggeriscono che Michele Santoro potrebbe tornare a Mediaset come ospite fisso nel programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Tuttavia, i trascorsi tra i due non sono stati del tutto pacifici.

Le liti passate tra Berlinguer e Santoro

Nel 2016, Berlinguer e Santoro furono chiamati dalla Rai per collaborare a una striscia quotidiana di approfondimento su Rai 2, ma i due litigarono. Al momento, Santoro sembra preferire avere maggiore libertà per il suo ritorno a Mediaset, magari come conduttore o capo progetto di un programma di informazione e approfondimento.

Un possibile doppio rientro

Michele Santoro potrebbe fare un doppio rientro, sia a Mediaset che in televisione, dopo essersi allontanato per concentrarsi sulla sua attività di produttore. Si è vociferato che Silvio Berlusconi abbia avuto un colloquio con Santoro in cui gli prospettava un suo ritorno a Mediaset.

Ultime esperienze televisive di Santoro

Tra le ultime esperienze televisive di Michele Santoro, si ricorda la conduzione di “Italia” tra il 2016 e il 2017, e dello speciale “M” su Rai 2 nel 2017, un format che combinava inchiesta storica, teatro e talk show. Il programma tornò in onda su Rai 3 nel 2018 con quattro puntate.

L’eventuale ritorno di Michele Santoro a Mediaset, magari come ospite fisso nel programma di Bianca Berlinguer su Rete 4, rappresenterebbe una novità significativa per l’emittente. Le trattative sono in corso e il pubblico attende con interesse ulteriori sviluppi riguardanti il possibile ritorno di Santoro in televisione.