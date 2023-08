Tina: “Donna cattiva e invidiosa, Berlusconi dovrebbe mandarla via”, chi ha parlato così dell’opinionista di Uomini e donne

0 SHARES Condividi Tweet

Uomini e Donne, il celebre dating show targato Mediaset, è stato al centro di recenti voci riguardanti un possibile addio di Tina Cipollari. A gettare ulteriori dubbi su questa possibilità è stata l’ex dama del trono over, Pinuccia Della Giovanna, che ha lanciato un appello durissimo a Pier Silvio Berlusconi riguardo al futuro dell’opinionista. Scopriamo cosa ha dichiarato Pinuccia in una recente intervista e quali sono gli ultimi rumor riguardanti il programma.

La possibile uscita di Tina Cipollari

Recenti indiscrezioni avevano fatto circolare voci su una possibile uscita di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Si era parlato di un presunto ultimatum da parte di Pier Silvio Berlusconi, il quale avrebbe intenzione di allontanare dal network il contenuto trash, includendo potenzialmente l’opinionista nel pacchetto. Questa notizia aveva creato incertezze riguardo al futuro di Tina nel programma, soprattutto perché pare che l’opinionista abbia incontrato resistenze da parte di Maria De Filippi, la conduttrice del dating show.

L’appello di Pinuccia Della Giovanna

Pinuccia Della Giovanna, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di esprimersi riguardo alla situazione. In un’intervista rilasciata a Tag 24, Pinuccia ha lasciato intendere che non dispiacerebbe vedere Tina Cipollari lasciare il programma, sottolineando che la nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi sembra mirare a evitare il contenuto trash, nel quale Tina potrebbe essere inclusa.

Con parole dure e dirette, Pinuccia ha appellato direttamente a Pier Silvio Berlusconi: “Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età”.

Pinuccia ha voluto anche smentire la voce che fosse stata mandata via dalla trasmissione. Ha rivelato che è stata una sua scelta fermarsi dopo essersi sentita minacciata da Tina Cipollari, che avrebbe usato parole offensive nei suoi confronti. Fortunatamente, l’intervento di Maria De Filippi ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente. Tuttavia, i figli di Pinuccia hanno preso la decisione di farla fermare per il bene della madre, temendo che l’atmosfera negativa potesse avere conseguenze sulla sua salute.

La passione musicale di Pinuccia Della Giovanna

Oltre a parlare di Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna ha recentemente fatto parlare di sé nel panorama musicale. Ha debuttato con il brano “La canzone di Pinuccia”, esprimendo così la sua passione per la musica. Nonostante l’esperienza travagliata nel programma televisivo, Pinuccia non ha perso la voglia di mostrarsi al pubblico e sperimentare nuove esperienze artistiche.

L’ex dama ha anche manifestato l’entusiasmo di tornare a Uomini e Donne per presentare la sua canzone. Ha dichiarato che se fosse chiamata a cantare, accetterebbe senza esitazione.

Un rapporto speciale con Alessandro Rausa

Nell’intervista, Pinuccia Della Giovanna ha voluto anche parlare del suo rapporto con Alessandro Rausa, un altro volto noto del dating show. Ha rivelato di avere un legame speciale con lui e che si sentono regolarmente al telefono. Nonostante la differenza di età (lei ha 81 anni, lui ne ha 92), si vogliono bene e hanno vissuto insieme esperienze indimenticabili a Roma.

Pinuccia ha dimostrato che l’amore non conosce età e che i legami speciali possono superare ogni ostacolo.

Il futuro di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Le voci riguardanti un possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne sembrano avere ricevuto una risposta da parte della stessa opinionista. Tina ha chiarito che non le è stato comunicato alcun avviso riguardo alla sua uscita dal programma. Sebbene ci siano stati dubbi sulla sua permanenza, sembra che l’opinionista abbia il supporto del pubblico e di Maria De Filippi, il che rende l’ipotesi di una sua uscita piuttosto improbabile al momento.

Nuovi tronisti per la prossima edizione di Uomini e Donne?

Oltre alle voci riguardanti Tina Cipollari, gli appassionati di Uomini e Donne sono curiosi di scoprire i possibili tronisti per la prossima edizione del programma. Si è parlato di un possibile ritorno di un ex protagonista della passata edizione come tronista. Tra i candidati papabili si sono citati i nomi di Alice Barisciani e Alessandra Fumagalli, ex corteggiatrici, ma anche di Christian Di Carlo, ex corteggiatore. Ulteriori dettagli e conferme devono ancora essere rivelati, lasciando i fan con la giusta dose di suspense.