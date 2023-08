Mara Venier posta una foto insieme a Jovanotti sulla sedia a rotelle, Biagio Antonacci commenta e fa il pieno di like

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, ha recentemente subito un grave incidente in bici, riportando fratture alla clavicola e al femore. Durante la sua vacanza nella Repubblica Dominicana, è stato visitato da Mara Venier, che ha condiviso il momento su Instagram. Numerosi vip hanno espresso il loro supporto, tra cui Biagio Antonacci e Christian De Sica. Jovanotti è fiducioso di tornare sul palco tra cinque mesi, ma per ora il suo recupero richiede tempo.

La visita di Mara Venier a Jovanotti

Mara Venier si trova attualmente in vacanza nella Repubblica Dominicana, dove il marito Nicola Carraro possiede una casa. Durante la sua permanenza sull’isola, ha deciso di fare visita a Jovanotti, che è stato recentemente coinvolto in un grave incidente in bicicletta. Jovanotti ha riportato una frattura scomposta alla clavicola e una frattura al femore in tre punti a causa della caduta improvvisa.

Mara Venier ha condiviso un’immagine su Instagram che li ritrae insieme, e sotto al post si legge: “Dajeeeee grande Lorenzo”. Nella foto, si vede Lorenzo seduto sulla sedia a rotelle mentre abbraccia affettuosamente Mara. Questo momento di supporto e affetto è stato accolto con entusiasmo dai fan e dai colleghi vip.

Il commento di Biagio Antonacci

Tra coloro che hanno manifestato il loro affetto e supporto a Jovanotti c’è anche Biagio Antonacci. Nel commento al post di Mara Venier, ha scritto: “La Zia non ci lascia mai soli”. Queste parole sono state molto apprezzate dai fan e in pochi minuti hanno ricevuto centinaia di “mi piace“. Il messaggio di Biagio Antonacci è solo uno dei tanti gesti di affetto e solidarietà da parte dei colleghi del cantante.

Jovanotti: prospettive di recupero

In una diretta Facebook, Jovanotti ha mostrato fiducia riguardo al suo recupero. Ha rivelato che prevede di tornare sul palco tra cinque mesi, ma potrebbe dover rinviare l’evento se il suo corpo non fosse pronto. La sua priorità è recuperare completamente le funzioni del corpo al 100% prima di esibirsi nuovamente. L’obiettivo è essere pronti per gennaio, ma ciò dipenderà dal processo di recupero.

L’incidente di Jovanotti

L’incidente di Jovanotti è avvenuto durante la sua vacanza a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Mentre si trovava tra le piantagioni di canna da zucchero, ha avuto una caduta improvvisa che gli ha causato fratture alla clavicola e al femore. Dopo l’incidente, Jovanotti aveva condiviso un video su TikTok in cui si vedeva sdraiato in mezzo alla strada mentre veniva soccorso.

Nonostante la gravità dell’incidente, Jovanotti aveva affrontato la situazione con ironia e sportività, scherzando sul fatto di non sapere cosa si fosse rotto. In un video successivo, aveva spiegato di aver riportato la frattura alla clavicola e al femore, e aveva lodato il comportamento dei dominicani che gli avevano prestato immediatamente soccorso. Tuttavia, per il rientro in Italia, dovrà aspettare ancora un po’, poiché il rischio di trombosi gli impedisce di prendere un aereo fino a quando la circolazione sanguigna non si sarà ristabilita completamente.