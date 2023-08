Myrta Merlino, stoccata al veleno contro Barbara d’Urso: “Avrei una cosa da dire su di lei ma non vorrei sembrare snob”

0 SHARES Condividi Tweet

Myrta Merlino, la nota giornalista, è pronta a intraprendere un nuovo e importante ruolo come conduttrice di Pomeriggio Cinque su Canale5 a partire da settembre. Mentre trascorre le sue vacanze a Pantelleria, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, rompendo il silenzio e condividendo i suoi pensieri sulla trasmissione e sulla collega che l’ha preceduta, Barbara d’Urso.

Una nuova sfida professionale

Con il ruolo di conduttrice di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino si prepara a creare un programma in grado di attirare il pubblico, focalizzato sull’estrema attualità, e conforme al suo stile. Essendo sempre stata incuriosita dal “mondo Mediaset” e apprezzando la presenza di tante “donne forti sia davanti che dietro le telecamere”, Myrta affronta questo nuovo incarico con determinazione.

Un commento sulla collega Barbara d’Urso

Myrta Merlino ha rivelato che, dato il suo impegno quotidiano e il focus sulla sua carriera, non ha avuto molto tempo per seguire le edizioni precedenti di Pomeriggio Cinque: “Non vorrei sembrare snob, ma facendo un programma quotidiano, focalizzato sull’estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto, non ho mai avuto molto tempo per seguirla”. Tuttavia, ha espresso grande simpatia per Barbara d’Urso e ha dichiarato di sperare che la loro amicizia continui. Riconosce le abilità professionali di Barbara e la sua capacità di fare cose che lei stessa non sarebbe in grado di fare: “Io e Barbara abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta onestà, spero rimanga”. E poi ha anche aggiunto: “Siamo due donne diverse e con percorsi professionali molto differenti”.

Una narrazione sobria sull’Italia vera

In vista del suo ruolo di conduttrice, Myrta Merlino si impegna a raccontare l’Italia vera senza distorsioni o infingimenti. La conduttrice si propone di affrontare l’attualità e la cronaca senza cedere alla tentazione della caccia al mostro, preferendo una narrazione equilibrata e rispettosa. Si presenta con umiltà, pronta a offrire un lavoro di qualità e ad entrare nel cuore del pubblico.

Il pubblico è in attesa di vedere come Myrta darà il suo tocco personale a Pomeriggio Cinque, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso nella narrazione dei fatti.