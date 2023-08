Baby K, dopo l’incidente durante il concerto, sbotta sui social: “Sono finita in ospedale, è una follia”

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante Baby K ha fatto un appassionato sfogo sui social media dopo un traumatico incidente avvenuto durante uno dei suoi concerti. Durante una performance al parco fluviale di Teramo, è stata colpita violentemente da una donna mentre cercava di farsi strada tra la folla. Il gesto le ha causato un grave trauma al seno, obbligandola a cancellare le prossime date del tour.

La Dinamica dell’incidente durante il concerto

Durante la serata del 28 luglio, mentre Baby K scendeva dal palco dopo un coinvolgente concerto, è stata sorpresa da un incidente che avrebbe cambiato il corso della sua carriera. Nella calca della folla, la cantante è stata colpita con violenza da una donna che cercava di farsi strada. L’impatto è stato così forte da causarle un grave trauma al seno, causandole dolore intenso e obbligandola a ricorrere alle cure ospedaliere.

Le critiche alla gestione della sicurezza

Nello sfogo sui social media, Baby K ha espresso disappunto per la mancanza di adeguato controllo e gestione della sicurezza durante il suo concerto. Ha riferito che le forze dell’ordine avrebbero aperto le transenne in un terreno dislivellato, creando una situazione pericolosa in cui lei e i suoi fan sono stati esposti a gravi rischi di cadute e infortuni. Ha evidenziato l’importanza che la sicurezza sia al primo posto durante eventi di questa portata, soprattutto quando coinvolgono un numeroso pubblico.

L’amore per i fan e la sicurezza al primo posto

Nonostante l’incidente, Baby K ha voluto chiarire che il suo sfogo non riguarda il rapporto con i fan o il desiderio di scattare foto insieme a loro. Ha ribadito il suo amore per i bambini e le persone che la sostengono, ma ha sottolineato che la sicurezza deve essere prioritaria. Non è disposta a mettere in pericolo la sua incolumità e quella dei suoi fan per soddisfare richieste fotografiche. Ha chiesto un maggiore impegno da parte degli organizzatori degli eventi e delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Cancellazione delle date future e cambiamenti futuri

In seguito alla gravità del trauma subito durante il concerto, Baby K ha annunciato la cancellazione di tutte le date estive del suo tour. Questa decisione è stata presa per tutelare la sua salute e consentirle di riprendersi adeguatamente. La cantante ha anche lasciato intendere che, in futuro, potrebbero essere necessari cambiamenti nei suoi concerti per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Potrebbero essere adottate misure più rigorose di controllo e gestione della folla per evitare situazioni pericolose.