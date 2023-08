Sonia Bruganelli, la sua verità su Ballando: “Ecco come stanno le cose”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni, il noto talent show di Rai 1, “Ballando con le Stelle,” è stato oggetto di molte indiscrezioni riguardanti i potenziali concorrenti della prossima edizione. Tra i nomi circolati, uno in particolare ha attirato l’attenzione dei media e dei fan dello spettacolo: Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Tuttavia, la stessa Sonia ha voluto mettere fine a queste voci e ha smentito di aver sostenuto un provino per partecipare come ballerina al programma. Inoltre, si sono fatti strada altri rumor riguardanti un possibile coinvolgimento di Sonia nella giuria del talent show, ma l’imprenditrice non ha rilasciato conferme definitive su questo punto.

La smentita di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha deciso di affrontare le voci riguardanti la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” e ha fornito una chiara e categorica smentita tramite i social media. Su Instagram, ha dichiarato di non aver mai sostenuto alcun provino per ballare nel celebre programma. Con questa affermazione, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha fugato i dubbi riguardanti la sua presenza tra i concorrenti del talent show.

Un eventuale ruolo nella giuria

Tuttavia, gli appassionati dello spettacolo potrebbero non dover rinunciare completamente alla presenza di Sonia Bruganelli nel programma. In seguito alle voci che la collegavano alla giuria di “Ballando con le Stelle,” l’imprenditrice ha lasciato degli indizi che lasciano aperta la possibilità di un coinvolgimento in questo ruolo. Mentre Sonia ha rifiutato di confermare o smentire la proposta di diventare giudice, ha dichiarato che presto racconterà la sua verità.

Il richiamo della visibilità televisiva

Diverse fonti hanno riportato che Sonia Bruganelli sarebbe alla ricerca di visibilità sul piccolo schermo. In passato, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip è stata coinvolta in progetti televisivi, e il suo desiderio di tornare sotto i riflettori sembra essere ancora vivo. Tuttavia, è importante notare che Sonia ha affermato di aver fatto pressione per partecipare come giudice, e non come concorrente, nel talent show. La conduttrice Milly Carlucci avrebbe respinto questa proposta, ma non è ancora stata fornita alcuna conferma ufficiale sulla questione. I fan dovranno aspettare ulteriori aggiornamenti per scoprire se Sonia Bruganelli farà parte del cast di “Ballando con le Stelle” in un ruolo diverso, continuando a tenere alta l’attenzione mediatica su di lei.