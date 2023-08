Morning News, Simona Branchetti non crede alle sue orecchie, l’inviata in grandissimo imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di oggi, mercoledì 2 agosto, di Morning News, la conduttrice Simona Branchetti ha fornito aggiornamenti sulla vicenda legata a Luca Delfino, suscitando polemiche riguardo al suo spostamento in una struttura riabilitativa per malati psichiatrici. Tuttavia, un imprevisto in diretta ha portato a un momento di imbarazzo, suscitando risate e gelo sulla rete.

L’episodio in diretta TV

Mentre l’inviata di Morning News era di fronte alla struttura dove è stato trasferito Luca Delfino, è stata avvicinata da una signora che le ha chiesto delle informazioni. Ignara di essere in diretta su Canale 5, l’inviata ha risposto alla signora, ma subito dopo si è girata verso di lei e ha fatto presente di essere in trasmissione, con una scusa imbarazzata.

La reazione di Simona Branchetti

La conduttrice, Simona Branchetti, non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere in seguito all’episodio inaspettato. Ha condiviso la situazione con gli ospiti in studio, contribuendo a distendere l’atmosfera. L’inviata, ancora imbarazzata, ha cercato di spiegare l’accaduto, scherzando sulla richiesta di informazioni ricevuta dalla signora.

Continuazione della puntata

Dopo il momento inaspettato, l’inviata è tornata al suo ruolo di informare sulla vicenda di Luca Delfino, sottolineando la preoccupazione delle persone che vivono nella zona riguardo al suo arrivo nella struttura. La puntata è proseguita senza alcun intoppo, mantenendo il coinvolgimento degli spettatori.

Successo di Morning News

Questa terza stagione di Morning News, condotto da Simona Branchetti, si conferma un grande successo. La puntata di ieri ha ottenuto ottimi ascolti, con quasi 740 mila spettatori nella prima parte e 654 mila nella seconda. Grazie a questi risultati, Mediaset sembra intenzionata a prolungare la messa in onda del programma fino al 22 settembre, ritardando il ritorno di Federica Panicucci e Francesco Vecchi alla guida della nuova edizione di Mattino Cinque.

La popolarità di Simona Branchetti

La conduttrice, Simona Branchetti, si conferma leader incontrastata del rotocalco mattutino, grazie alla sua professionalità e alla sua capacità di coinvolgere il pubblico. Il suo programma è diventato un appuntamento fisso per numerosi telespettatori, dimostrando l’apprezzamento e il successo del suo stile di conduzione.