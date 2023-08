Myrta Merlino decide di raccontare: “Mi ha scritto Alberto Matano”

0 SHARES Condividi Tweet

Myrta Merlino, la nota giornalista e conduttrice televisiva, sta per fare il suo atteso ingresso alla guida del nuovo Pomeriggio Cinque. In una recente intervista al settimanale Chi, Myrta ha condiviso alcuni dettagli su come intende gestire il suo nuovo ruolo.

Da un appuntamento quotidiano a uno settimanale: la scelta di Myrta Merlino

La decisione di passare da un appuntamento quotidiano a uno settimanale non è stata improvvisa per Myrta Merlino. La conduttrice ha rivelato di aver riflettuto a lungo su questa possibilità e di essere felice ed entusiasta della nuova sfida. Passare a un programma settimanale le offre l’opportunità di approfondire temi e contenuti, fornendo al pubblico una narrazione più asciutta e chiara.

Un’informazione attenta e rigorosa senza perdere il contatto col pubblico

Myrta ha sottolineato la sua intenzione di offrire un’informazione attenta e rigorosa, ma allo stesso tempo popolare. La sua missione è quella di raccontare un’Italia vera, senza enfatizzazioni o sensazionalismi. L’obiettivo è quello di fornire agli spettatori gli strumenti per comprendere ciò che accade intorno a loro e farlo con una narrativa comprensibile e coinvolgente.

Gli ascolti non sono una priorità per Myrta Merlino

Rispetto agli ascolti, Myrta ha chiarito che non ha ricevuto obiettivi prefissati dalla rete. L’unica richiesta che le è stata fatta riguarda la creazione di un programma che piaccia sia a lei, al pubblico che alla rete. C’è una volontà di investire in un’informazione di qualità, ma anche accessibile a tutti. Questo lascia trasparire l’intento di Myrta di concentrarsi sulla qualità dei contenuti e sull’attenzione ai bisogni del pubblico, piuttosto che sui numeri degli ascolti.

Alberto Matano, amico e consigliere di Myrta Merlino

Myrta ha rivelato che uno dei primi messaggi di congratulazioni per il suo approdo a Canale 5 è arrivato proprio da Alberto Matano, anch’egli conduttore televisivo della rete. I due hanno una relazione di amicizia e Alberto ha condiviso con Myrta preziose dritte professionali riguardo alla fascia oraria in cui sarà impegnata. Questo dimostra che dietro le quinte della televisione ci sono anche rapporti di stima e collaborazione tra colleghi.

Nessun timore di paragoni con Barbara d’Urso

Riguardo a eventuali paragoni con la nota conduttrice Barbara d’Urso, Myrta ha dichiarato di non temerli assolutamente. Le due sono donne con percorsi professionali molto diversi, e Myrta ammira le competenze e la professionalità di Barbara. Non c’è dualismo o rivalità, ma solo una chiara differenza di stili e di approcci editoriali. Myrta ha sempre apprezzato il mondo Mediaset e la presenza di tante donne forti, sia davanti che dietro le telecamere.

Il debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque è atteso con grande curiosità. Non c’è dubbio che la sua presenza porterà freschezza e approfondimento alla programmazione televisiva, mentre si aspetta con interesse di vedere come si svilupperà la sua esperienza nella nuova rete e fascia oraria.