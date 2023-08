Simona Ventura spiega perché non condurrebbe più l’Isola dei famosi mentre non risponde su Che tempo che fa

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura, la brillante conduttrice di Citofonare Rai2, è una figura amata e rispettata nel mondo della televisione italiana. Con il suo sorriso solare e la sua energia contagiosa, ha conquistato il pubblico e si è guadagnata un posto speciale nel cuore degli spettatori. Mentre si gode una meritata pausa estiva in Sardegna con il compagno Giovanni Terzi, la Ventura si è aperta riguardo al suo futuro televisivo, sfatando alcune voci e aprendo nuove prospettive.

Simona Ventura dice no all’Isola dei famosi: “Un errore strategico”

Nonostante molte richieste e il desiderio di molti fan di vederla al timone de L’Isola dei famosi, Simona Ventura ha sempre declinato l’offerta. La conduttrice ha spiegato le ragioni dietro questa scelta, sottolineando che sarebbe un errore strategico ritornare al programma dopo tanto tempo. Non vuole correre il rischio che, anche in caso di successo, la sua esperienza venga confrontata con il passato, facendole sembrare un fallimento: “Non voglio chiudermi nel passato, ma voglio rinascere in nuove esperienze”, ha dichiarato la Ventura. La sua filosofia è quella di abbracciare il futuro con progetti mai sperimentati prima, lasciandosi alle spalle le cose vecchie.

Nuove sfide televisive per la Ventura

Sebbene la Ventura abbia detto no all’Isola dei famosi, ci sono molte altre opportunità televisive che la aspettano. A settembre, tornerà a condurre Citofonare Rai2 insieme all’amica e collega Paola Perego. Il programma è stato riconfermato per la terza edizione e addirittura si ipotizza una possibile promozione alla prima serata.

Oltre a Citofonare Rai2, ci sono voci riguardo alla partecipazione della Ventura come concorrente a Ballando con le stelle 2023. Le trattative sarebbero quasi concluse, e anche il suo compagno Giovanni Terzi potrebbe prendervi parte. Al momento, queste sono indiscrezioni e manca ancora la conferma ufficiale.

Un’artista che guarda al futuro

Con una carriera ricca di successi e una vasta esperienza televisiva, la Ventura si prepara a compiere 60 anni e dimostra di essere sempre pronta ad abbracciare nuove sfide. Ha condotto programmi di grande rilievo, come Quelli che il calcio, L’Isola dei famosi, Music Farm e Le Iene, lasciando un segno indelebile nel panorama televisivo italiano.

In un’intervista al magazine Chi, la conduttrice ha dichiarato senza esitazione: “Non sono una che guarda indietro. Le storie e le fasi della vita finiscono e io ci metto una pietra sopra.” Questa affermazione dimostra la sua determinazione a guardare al futuro e affrontare nuove sfide con entusiasmo e positività.

Simona Ventura non risponde alla domanda su Che tempo che fa

Simona Ventura che ha risposto a cuore aperto a tutte le domande postale dal giornalista, ad una non ha risposto e cioè se tornerà al tavolo di Fabio Fazio nel suo programma Che tempo che fa che, dopo la clamorosa rottura con la Rai, quest’anno traslocherà su Discovery. La conduttrice ha preferito evitare di dare risposte evidentemente essendo impegnata con la Rai forse ci sono trattative in corso.