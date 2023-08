Amici, Martina Miliddi pubblica un video del suo ex Aka7even, la fidanzata replica e la ridicolizza

0 SHARES Condividi Tweet

Martina Miliddi e Aka7even, noti per la loro relazione durante la 20esima edizione del talent show di Canale 5, hanno rivolto i riflettori su di loro con un gesto social che ha suscitato curiosità tra i fan. Tuttavia, il gesto non è stato ben accolto dalla nuova fidanzata di Aka7even, Francesca Galluccio, dando inizio a una piccola “faida” sulle piattaforme online.

Il gesto social a sorpresa

Nelle ultime ore, Martina Miliddi ha sorpreso i suoi follower pubblicando una storia insolita sul suo profilo Instagram. La storia ritraeva Aka7even, ospite a Battiti Live, mentre cantava “Mi Manchi”, la canzone che il rapper aveva scritto appositamente per Martina durante il loro periodo di crisi durante “Amici”. A corredo del video, Martina ha aggiunto un cuore, lasciando trasparire un affetto per l’ex fidanzato nonostante la loro rottura. Questo gesto ha scatenato una serie di reazioni entusiastiche tra i fan, che hanno ricordato con piacere la coppia che era nata all’interno del talent show.

La reazione di Francesca

Tuttavia, non tutti hanno accolto con favore questa inattesa “reunion”. La nuova fidanzata di Aka7even, Francesca Galluccio, ha reagito ricondividendo la storia di Martina sul suo profilo Instagram, accompagnando il tutto con una risata, apparentemente ironica. La risposta di Francesca ha lasciato i fan stupiti e ha dato il via a un dibattito online tra i sostenitori delle due ragazze.

La faida sociale

La ricondivisione della storia di Martina da parte di Francesca ha immediatamente acceso la miccia dei social media. I fan delle due ragazze si sono schierati, sostenendo le rispettive posizioni. Alcuni hanno elogiato il gesto di Martina come un segno di affetto sincero per il suo ex fidanzato, sottolineando come il passato non debba cancellare i bei momenti condivisi. Altri, invece, hanno preso le parti di Francesca, sostenendo che il gesto di Martina fosse fuori luogo e inappropriato, considerando la sua attuale relazione con Aka7even.

Le Speculazioni Online

Il gesto di Martina ha alimentato anche le speculazioni online riguardo alle sue intenzioni. Molti si sono chiesti se il cuore aggiunto alla storia potesse nascondere un secondo fine o se fosse semplicemente un modo per mostrare affetto senza alcun ulteriore significato. La curiosità dei fan è stata accresciuta ulteriormente dalla decisione di Martina di eliminare direttamente il video dal suo profilo social senza rispondere alle provocazioni di Francesca.

Il contesto delle relazioni passate

Per comprendere appieno il contesto, è importante menzionare che dopo la fine della loro relazione a “Amici”, Martina Miliddi ha avuto una storia con il cantante Raffaele Renda, anch’esso ex concorrente del talent show. La loro storia è durata due anni, fino a quando si sono lasciati nel gennaio del 2023. Nel frattempo, Aka7even è rimasto single fino a quando non ha iniziato la sua relazione con Francesca Galluccio.