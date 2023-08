Stefano De Martino senza freni: “Che periodo della mia vita è”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino si concentra sul lavoro, non vuole parlare della sua storia con Belen ma preferisce concentrarsi sul lavoro

Stefano De Martino è al centro del gossip da settimane, a causa delle voci sulla presunta fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez.

Santiago, la priorità di Stefano De Martino

Tuttavia, i diretti interessati hanno preferito non commentare le speculazioni. In una recente intervista al magazine Nuovo, il conduttore ha scelto di non parlare dei pettegolezzi, concentrandosi invece sul suo figlio Santiago e sulla sua carriera professionale in ascesa.

Durante l’intervista, Stefano De Martino ha sottolineato che Santiago è la sua priorità assoluta. Il bambino è il suo primo pensiero al risveglio ogni mattina, e il conduttore dimostra un profondo amore e dedizione nei confronti del figlio.

Stefano De Martino si concentra sul lavoro, un periodo professionale idilliaco

Stefano De Martino ha raccontato di vivere un periodo professionale particolarmente felice. Pur essendo consapevole di avere ancora molti anni di gavetta davanti a sé, ha dichiarato di divertirsi molto nel suo lavoro. Ha recentemente avuto l’opportunità di essere la voce narrante della prossima edizione de “Il Collegio” e ha ringraziato la Rai per avergli dato l’opportunità di esprimersi artisticamente.

Sogni che Diventano Realtà

Il conduttore ha ammesso che i suoi sogni sono cresciuti e cambiati con il tempo. Sebbene non avesse previsto di arrivare fin qui, è grato per l’evoluzione della sua vita e carriera. La passione per il suo lavoro lo ha portato a raggiungere traguardi inaspettati.

Progetti Futuri

Stefano De Martino ha svelato alcuni dei suoi progetti futuri. A ottobre, tornerà alla guida di una nuova edizione di “Bar Stella”, e a dicembre presenterà il suo one-man show. Inoltre, è previsto che riprenderà la conduzione di “Stasera tutto è possibile” nella prossima edizione, che al momento è stata messa in pausa.

Nonostante le voci sul suo presunto divorzio, Stefano De Martino sembra concentrarsi sulla sua carriera e sulla cura del figlio Santiago. Il conduttore vive un periodo professionale soddisfacente, con progetti in crescita e nuove sfide da affrontare. La sua determinazione e la gratitudine per le opportunità ricevute gli permettono di guardare al futuro con ottimismo e entusiasmo.