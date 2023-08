Tgunomattina Estate, Paola Perego gela Alessio Zucchini: “Di questo non ne voglio parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Perego, celebre conduttrice televisiva italiana, è pronta a tornare protagonista nella domenica della seconda rete, Rai2, con la terza edizione di “Citofonare Rai2” a partire dal prossimo settembre. Dietro questo nuovo successo televisivo si nasconde una sorprendente amicizia con un’altra nota figura televisiva, Simona Ventura. L’inaspettata amicizia tra le due è nata in seguito alla chiusura brusca di un programma di Paola su Rai1.

Paola Perego: “Non voglio parlare di ciò che ha fatto la Rai contro di me”

Paola Perego ha confessato che la sua amicizia con Simona Ventura è iniziata in seguito a un momento difficile della sua carriera. Quando il suo programma pomeridiano su Rai1 è stato chiuso in modo inatteso e ingiusto, ha ricevuto un’ondata di messaggi di solidarietà sui social media ma lei ha voluto precisare: “L’amicizia con Simona parte da un incidente. Era stato chiuso il mio programma nel pomeriggio di Rai1. Chiuso bruscamente e ingiustamente. L’hanno ammesso anche loro. Ma di questo non voglio parlare”.

Tra questi, un tweet particolare di Simona Ventura l’ha colpita profondamente. La Ventura” si è schierata dalla parte di Paola, criticando la decisione della Rai. Questo gesto ha commosso Paola, che ha deciso di ringraziare personalmente Simona e ha invitato la collega a cena a Roma. Da quel momento è nata un’amicizia autentica tra le due conduttrici.

Citofonare Rai2: una scommessa di successo

La terza edizione di “Citofonare Rai2” rappresenta una scommessa vincente per Paola Perego. La trasmissione è stata lanciata in una fascia oraria poco considerata, ma il programma ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti. Paola si dichiara orgogliosa di aver accettato questa sfida e si mostra entusiasta dei successi ottenuti con il programma affiancata dalla sua amica Simona Ventura.

Il lato umano di Paola Perego

Nonostante il successo televisivo, la vita di Paola Perego non è stata priva di sfide e dolori. Tra i momenti difficili, uno dei più grandi dolori è stata la perdita del padre durante la pandemia di Covid-19. Questa perdita ha profondamente segnato Paola e ha portato a una riscoperta del rapporto con suo padre dopo la sua morte. Paola ha confessato che in passato ha lottato con attacchi di panico e ha ammesso di aver ricevuto un grande aiuto emotivo da parte del compianto Fabrizio Frizzi, un altro volto noto della televisione italiana.

Paola ha dimostrato di essere una donna forte, capace di affrontare le sfide professionali e personali con coraggio. La sua storia è un esempio di resilienza e di come un gesto di gentilezza e supporto reciproco possa creare legami duraturi tra persone. Il pubblico non vede l’ora di vedere queste due talentuose conduttrici collaborare ancora e dimostrare l’importanza dell’amicizia nel mondo dello spettacolo.