Grande Fratello, parla la mamma di Sara Croce: “Tanti soldi per convincerla, ma ha detto no”

Nelle ultime settimane, il Grande Fratello, celebre reality show televisivo, ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso mentre annunciava gradualmente i membri del cast per la prossima edizione. Tra i vari personaggi noti contattati dalla produzione, il nome della modella ed ex Bonas di “Avanti Un Altro”, Sara Croce, è stato menzionato in un articolo del portale Pipol. Tuttavia, la notizia ha subito una smentita diretta da parte della protagonista stessa e di sua madre.

La notizia del rifiuto di Sara Croce

Secondo Pipol, Sara Croce avrebbe fatto un provino per partecipare al Grande Fratello, ma sarebbe stata scartata in favore di un’altra concorrente di nome Samira Lui. Il portale ha sottolineato come la modella avesse riposto grandi speranze nella prossima edizione del reality, ma che il suo sogno si sia infranto con un secco “no” da parte della produzione.

“Fake news”: la reazione di Sara

La notizia del rifiuto è stata prontamente commentata da Sara Croce, che ha categoricamente etichettato l’articolo come “fake news“. La giovane modella ha espresso la sua amarezza riguardo alle notizie infondate che circolano sul suo conto. Inoltre, sua madre ha preso posizione a sostegno della figlia, condividendo la sua versione dei fatti con i microfoni di Tag24.

La verità sul provino

Secondo la versione ufficiale di Sara e della madre, la modella è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello e ha sostenuto un provino online. Sara ha subito catturato l’attenzione dei responsabili del programma con la sua personalità e il suo fascino. Inizialmente, Sara aveva dei dubbi riguardo alla partecipazione poiché aveva altri progetti in mente. Tuttavia, la produzione era determinata ad avere Sara nel cast.

Queste le parole della mamma di Sara: “L’avevano scelta, ho un messaggio scritto dal suo agente contattato da Signorini, preoccupato perché mia figlia aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti”.

E poi ha continuato: “Poi l’hanno richiamata e ha detto gentilmente di no. L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori. E Sara ha comunque detto di no perché lei ha in testa un progetto a lungo termine che non si limiti ai tre/quattro mesi della durata del programma. Ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì. Allora, siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata. E’ lei che ha deciso, non lo vuole fare: è una sua scelta ed è giusto che venga rispettata”.

La modella ed ex Bonas di “Avanti Un Altro” sta quindi proseguendo il suo percorso professionale seguendo i suoi sogni e ambizioni.