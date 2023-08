Giuseppe Cruciani prende le distanze da Milly Carlucci e poi dice: “Nulla si realizza se la Carlucci non ti chiama”

0 SHARES Condividi Tweet

Negli ultimi tempi, il noto giornalista Giuseppe Cruciani è stato al centro delle voci riguardanti una sua possibile partecipazione sia al Grande Fratello di Alfonso Signorini che a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Tuttavia, Cruciani ha deciso di porre fine alle voci e ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento in entrambi i programmi, come ha dichiarato a TvBlog.

Nessuna partecipazione al Grande Fratello

Giuseppe Cruciani ha smentito con fermezza le voci riguardanti la sua partecipazione al Grande Fratello. Secondo il giornalista, non c’è mai stata alcuna offerta da parte della produzione del reality show, né come concorrente né come opinionista. Ha sottolineato che le voci sulla sua candidatura sono state create da persone che non lo conoscono e che non tengono conto del suo programma radiofonico quotidiano, che è la sua priorità e a cui non rinuncerebbe mai.

Le voci su Ballando con le Stelle

Anche riguardo a Ballando con le Stelle, Giuseppe Cruciani ha respinto le voci sulla sua partecipazione al programma di danza. Ha chiarito che nessuno gli ha mai proposto un progetto da parte di Milly Carlucci o della produzione “Pure qui non c’è stato niente. Nulla si realizza se il conduttore di un programma, cioè la Carlucci, non ti telefona per proporti un progetto. E questo non è avvenuto. Poi intorno a lui ci sono tante persone, agenti, intermediari, autori che fanno il loro mestiere. E poi ha sottolineato che il ruolo di giudice a Ballando con le Stelle non è nelle sue corde. Cruciani ha ammesso di non avere esperienza nella danza e di non essere mai stato interessato a questo tipo di spettacoli televisivi.

Giuseppe Cruciani: nessun interesse per Ballando con le Stelle

Cruciani ha ribadito il suo disinteresse per Ballando con le Stelle, sottolineando che non è mai stato un appassionato di danza e che non ha mai seguito questo genere di programmi in televisione. Pur riconoscendo il grande successo dello show di Milly Carlucci, il giornalista ha chiarito che il ruolo di giudice nel programma non sarebbe adatto alla sua personalità e al suo background professionale.

L’accostamento al Grande Fratello: solo voci senza fondamenta

Le prime voci riguardanti una possibile partecipazione di Giuseppe Cruciani al Grande Fratello erano state lanciate da Giuseppe Candela su Dagospia, ma Cruciani ha confermato che si trattava solo di un sogno del conduttore e che non c’era alcuna possibilità di coinvolgimento. Ha ribadito che non ha mai avuto contatti con la produzione del programma e che le voci sulla sua candidatura sono state create senza alcun fondamento.

Giuseppe Cruciani ha così voluto chiarire la sua posizione riguardo alle voci sulle sue presunte partecipazioni al Grande Fratello e a Ballando con le Stelle smentendo categoricamente qualsiasi coinvolgimento in entrambi i programmi.