Vittorio Feltri non usa mezzi termini su Barbara d’Urso: “Se ne sono liberati in tutta fretta, ecco perchè”

Il noto giornalista Vittorio Feltri ha scritto un articolo su Libero in cui ha elogiato Barbara d’Urso e ha espresso critiche nei confronti di Mediaset per la sua decisione di lasciarla andare. Feltri ha sottolineato la dedizione e il successo della presentatrice napoletana, evidenziando come la sua popolarità sia dovuta all’empatia con il suo pubblico.

Barbara d’Urso: una stacanovista infaticabile

Vittorio Feltri ha iniziato il suo articolo elogiando Barbara d’Urso come una stacanovista infaticabile. Ha sottolineato che la sua capacità di portare risultati è dovuta al fatto che il suo programma televisivo piace, diverte e intrattiene il pubblico. L’autore ha evidenziato come Barbara abbia instaurato una relazione personale con il suo pubblico, andando oltre la semplice appartenenza alla rete Mediaset.

La decisione controversa di Mediaset

Secondo Feltri, la decisione di Mediaset di lasciare andare Barbara d’Urso è stata un errore. Ha sottolineato che la presentatrice ha costruito una base di fan fedeli che la seguono quotidianamente da oltre quindici anni, rendendo difficile per la rete rimpiazzarla nei cuori dei suoi spettatori. L’autore ha espresso sorpresa per la volontà di Mediaset di ricostruire la sua immagine, cercando di abbracciare uno stile più formale e composto, a discapito di una figura televisiva popolare come Barbara d’Urso: “ Mi colpisce che ci sia questa volontà da parte di Mediaset come di ripulirsi, di ricostruirsi una reputazione, ora che il Cavaliere non c’è più, di fare una tv pettinata, composta, abbottonata, probabilmente già vista, noiosa, forse più simile alla Rai, magari una pessima copia, o caricatura, della tv pubblica. E mi colpisce ancora di più che per centrare questo obiettivo sia stato ritenuto necessario licenziare, anzi scaricare, una come Barbara D’Urso”.

La relazione d’amore con gli italiani

Feltri ha evidenziato che Barbara d’Urso ha instaurato una vera e propria relazione d’amore con gli italiani, e la sua perdita sarà sentita da molti. Ha elogiato la dedizione e l’impegno della conduttrice, sottolineando che è stata colpita dal fatto che Mediaset abbia deciso di “scaricarla” così rapidamente nonostante tutto il suo impegno e la sua costanza.

La preghiera di Barbara a Live Non è la d’Urso

L’autore ha ricordato un episodio in cui Barbara d’Urso ha recitato una preghiera durante la trasmissione “Live Non è la d’Urso” dedicata alle vittime della pandemia. Nonostante fosse un gesto di rispetto e raccoglimento, la conduttrice è stata oggetto di attacchi ingiustificati. Feltri ha difeso Barbara, criticando la reazione e sottolineando che la democrazia cristiana, un partito politico molto influente in passato, aveva una croce come simbolo, ma nessuno ha mai criticato la sua presenza nei simboli politici.

Vittorio Feltri ha, dunque, espresso il suo sostegno a Barbara d’Urso e ha criticato la decisione di Mediaset di lasciarla andare.