Andrea Delogu, per lei una valanga di critiche sul fidanzato ma la sua risposta coraggiosa mette gli haters con le spalle al muro

La popolare conduttrice televisiva Andrea Delogu è stata recentemente al centro di critiche riguardo alla sua relazione con Luigi Bruno, che ha 24 anni, mentre lei ne ha 41. Tuttavia, la conduttrice ha scelto di affrontare le critiche con coraggio e sincerità, difendendo la sua relazione e mostrando la sua determinazione a vivere il presente senza lasciarsi influenzare da commenti negativi riguardo alla differenza d’età con il suo compagno.

Un gesto romantico e le critiche

Recentemente, Andrea Delogu ha pubblicato un video che la ritraeva insieme al suo fidanzato Luigi Bruno. Nel video, Luigi ha voluto fare una sorpresa romantica ad Andrea dopo il suo viaggio in Giappone, portandole un mazzo di girasoli in aeroporto. Tuttavia, alcuni utenti sui social media hanno scelto di non concentrarsi sulla dolcezza del gesto, ma di ironizzare sulla differenza di età tra i due.

La reazione sui social

Andrea ha deciso di prendere parola sui social per rispondere alle critiche. In una delle sue Instagram stories, ha riportato un commento di un utente che chiedeva se Luigi fosse suo figlio. La conduttrice ha risposto in modo diretto e schietto, sottolineando quanto certi paragoni siano fuori luogo e perversi: “Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell’età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma vedere due che si baciano con la lingua e chiedere se una è la madre. Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione”. Ha poi ribadito che la differenza di età non le pesa minimamente, ma che è scioccante vedere delle persone ridurre una relazione d’amore a mero sensazionalismo.

Il messaggio di Andrea

Successivamente, Andrea Delogu è tornata, nuovamente, sul tema attraverso un post su un sito web, X. Ha raccontato che inizialmente anche lei aveva avuto dei timori riguardo a una relazione con Luigi a causa della differenza d’età, ma che il giovane compagno l’ha aiutata a capire che l’amore va vissuto nel presente, senza preoccuparsi eccessivamente del futuro. Ha sottolineato che non c’è nulla di sbagliato o imbarazzante nella loro relazione e ha invitato le persone a non lasciarsi influenzare dai pregiudizi e dagli stereotipi.

Sostegno e critiche

La coppia ha ricevuto sia messaggi di sostegno da parte di amici e colleghi, come Ema Stokholma e Laura Chiatti, che commenti negativi da parte di alcune persone sui social media. Tuttavia, Andrea ha dimostrato di saper affrontare le critiche con maturità e sicurezza, rispondendo a tono e ribadendo il suo amore per Luigi.

Impegni professionali di Andrea Delogu

Oltre alle questioni personali, Andrea è stata molto impegnata professionalmente come conduttrice di Tim Summer Hits su Rai 2, uno show che ha condotto insieme a Nek. Durante il programma, la conduttrice ha dimostrato, ancora una volta, il suo talento nel campo dell’intrattenimento.