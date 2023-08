Wanda Nara spiega passo passo come sta affrontando la malattia: «Cosa mi rende felice e cosa mi fa bene»

0 SHARES Condividi Tweet

Wanda Nara, nota conduttrice e moglie del calciatore Mauro Icardi, ha ammesso di essere malata di leucemia. Pur senza mai nominarla esplicitamente, ha mostrato grande coraggio e determinazione nell’affrontare la situazione sia sui social che nelle interviste. Nonostante alcuni problemi coniugali nel passato, Wanda può contare sul sostegno incondizionato di Mauro in questo momento difficile. La sua presenza è fondamentale mentre la coppia si prepara ad affrontare le sfide imposte dalla malattia.

Una combattente al lavoro

Nonostante la malattia, Wanda Nara è attiva nel mondo dello spettacolo e sta affrontando con determinazione la sua partecipazione come conduttrice nell’edizione di Masterchef Argentina. Il pubblico ha dimostrato grande apprezzamento per la sua nuova veste di conduttrice e Wanda stessa si sente felice di questa esperienza. In un post sui social, ha condiviso un selfie davanti allo specchio sottolineando quanto sia felice di essere al timone di Masterchef e ha scritto così: «Il mio rotolino a sinistra mi ricorda quanto sono felice di essere la conduttrice di Masterchef. Mangiare mi rende felice e allenarmi mi fa bene». La sua passione per il cibo e l’impegno nel fitness sono parte integrante del suo percorso di guarigione.

Sostegno e complicità con Mauro Icardi

La malattia ha rafforzato la complicità e l’amore tra Wanda e Mauro. Nonostante le difficoltà vissute in passato, ora si sostengono reciprocamente e affrontano insieme il percorso di lotta contro la leucemia. Mauro, calciatore di successo, ha persino valutato l’ipotesi di ritirarsi dal calcio per dedicarsi completamente a lei e ai figli. Il legame familiare è diventato un baluardo per Wanda, che trova nella sua famiglia la forza per andare avanti.

L’esempio di una donna forte

Wanda Nara si rivela un esempio di forza per i suoi follower sui social media. Mostra con costanza i suoi allenamenti, dimostrando che la malattia non le impedisce di perseguire uno stile di vita attivo e sano. Il suo atteggiamento positivo e il modo in cui affronta la malattia ispirano i suoi fan, che le inviano messaggi di supporto e l’elogiano per la sua determinazione. Molte persone la considerano un modello ed esempio da seguire, dimostrando come affrontare le avversità con grinta e ottimismo.