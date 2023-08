Elisa Isoardi risponde alle voci sul suo ritorno in Rai: “Non sono una raccomandata e vi dico perché”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi, nota conduttrice televisiva, è tornata in Rai la scorsa stagione, ma alcune voci l’hanno accusata di essere stata “raccomandata” per ottenere questo ritorno. In un’intervista al magazine Gente, Isoardi ha affrontato queste critiche e ha condiviso il suo entusiasmo per il nuovo progetto su Rai Uno. Oltre a parlare della sua carriera professionale, ha toccato argomenti personali, tra cui la sua serenità nella singletudine e le considerazioni sulla maternità.

La rinascita nella sua carriera

La Isoardi ha spiegato che dopo la chiusura de “La Prova del Cuoco” si è sentita spenta e smarrita. Tuttavia, il suo ritorno in Rai le ha dato nuova energia e fiducia. Ha sottolineato che il suo impegno e il lavoro svolto finora hanno contribuito al suo successo e alla sua promozione all’interno dell’azienda.

La critica delle raccomandazioni

Sul tema delle presunte raccomandazioni, la Isoardi ha risposto in modo diretto. Ha sottolineato che il suo ritorno in Rai è avvenuto durante il governo precedente, che non le sembrava di destra, mettendo così in discussione le accuse legate ai suoi presunti legami politici con Matteo Salvini. Ha difeso la sua posizione, affermando che chi l’ha scelta ha creduto nel suo impegno e nelle sue competenze professionali : “Sono ritornata in Rai con il governo precedente, che non mi sembrava di destra. Questo significa che chi mi ha voluta ha creduto in me, nel mio impegno e nel lavoro fatto finora. Ho visto tante Rai, è normale che sia così essendo un’azienda pubblica filo-governativa, ma se un’artista rimane nonostante i cambiamenti è un bel segnale di professionalità. Devo anche dire grazie al pubblico, che mi segue, mi vuol bene e mi scalda il cuore”..

La serenità nella singletudine

Elisa Isoardi ha condiviso il suo punto di vista sulla singletudine, affermando che è serena da sola e non è alla ricerca di un compagno a tutti i costi. Ha sottolineato che la sua realizzazione personale non dipende dal rapporto di coppia e che è cresciuta diventando più riflessiva e riservata. Ha elogiato le diverse forme d’amore e affetto presenti nella sua vita, inclusi quelli dei suoi nipoti.

La considerazione sulla maternità

Sull’argomento della maternità, Isoardi ha espresso una visione aperta. Ha sottolineato che non crede che avere figli sia l’esaltazione massima di una donna e ha riconosciuto che ogni individuo ha il diritto di fare le proprie scelte riguardo alla maternità in base alle proprie circostanze e desideri: “Non ritengo che un figlio rappresenti per forza l’esaltazione massima di una donna. Se ci sono le condizioni, se c’è l’amore, la coppia e uno sguardo comune verso il futuro, ben venga, altrimenti va bene lo stesso. Ma mai dire mai, però”.

I requisiti per un futuro compagno

La Isoardi ha parlato dei suoi requisiti per un futuro compagno, sottolineando l’importanza di qualità come l’intelligenza, la bontà e il rispetto per i suoi spazi. Ha evidenziato l’importanza di trovare un partner che non si metta in competizione con lei e che apprezzi ciò che ha costruito nella sua carriera.

Lo stile di vita salutare

Infine, Elisa ha condiviso il suo stile di vita sano, basato sull’esercizio fisico quotidiano con lunghe camminate con il cane e una dieta equilibrata. Ha sottolineato che, nonostante il cambiamento del suo corpo nel tempo, si sente più femminile e in armonia con sè stessa.

Con un nuovo progetto su Rai Uno e una prospettiva positiva per il futuro, Elisa sembra pronta a intraprendere nuove sfide professionali e personali con determinazione e passione.