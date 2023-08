Stefano De Martino a pranzo con Emma, di Belen non c’è più traccia, il gossip si scatena

0 SHARES Condividi Tweet

La separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a far discutere, ma recentemente è emersa una nuova notizia che sta alimentando il gossip estivo: un possibile riavvicinamento tra il conduttore e la sua ex fidanzata, Emma Marrone. Le voci riguardanti un incontro a Capri tra i due hanno scatenato un vespaio di voci.

Emma Marrone e Stefano De Martino: un riavvicinamento inaspettato

Secondo le indiscrezioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Emma Marrone sarebbe stata vista sbarcare a Napoli insieme a due amici, per poi dirigersi a Capri per le vacanze estive. La sorpresa è arrivata quando una segnalazione da parte di uno dei follower di Marzano ha suggerito che Emma e i suoi amici avrebbero pranzato a casa di Stefano De Martino a Posilippo/Marechiaro.

Mentre non ci sono prove ufficiali dell’incontro, bisogna ricordare che Stefano ed Emma hanno già chiarito le tensioni del passato e mantengono un rapporto amichevole. In passato, la cantante aveva addirittura pranzato insieme a Stefano e Belen in un ristorante di Napoli, dimostrando che i tre mantengono una relazione amichevole nonostante le loro storie passate.

Una semplice giornata tra amici o un ritorno di fiamma?

Sebbene la notizia del possibile riavvicinamento tra Emma e Stefano sia circolata velocemente sui media, è importante ricordare che si tratta ancora di un’indiscrezione non confermata. Inoltre, considerando il rapporto amichevole tra i due ex fidanzati e la loro storia passata, è probabile che si tratti semplicemente di una giornata tra amici più che di un ritorno di fiamma.

Al momento, Stefano De Martino sembra essere più distante che mai da Belen Rodriguez, come dimostra il fatto che ha sostituito la fede di matrimonio con un anello dedicato a suo nonno. D’altro canto, Belen è stata fotografata in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, ma fonti vicine all’argentina assicurano che si tratta solo di un amico storico e non di una nuova frequentazione romantica.