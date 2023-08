Fabio Fazio porta con sè un nome bomba come ospite fisso e poi lancia una bordata alla Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto conduttore televisivo Fabio Fazio ha partecipato alla rassegna “La Terrazza” a San Casciano dei Bagni, esprimendo la sua emozione per la recente scomparsa di Idris Sanneh. Durante l’evento culturale senese, Fazio ha ricordato l’amico e tifoso juventino, scomparso il 4 agosto, elogiandone la personalità schietta e generosa. Inoltre, ha svelato alcune anticipazioni sulla sua nuova trasmissione al canale 9, annunciando la presenza di ospiti d’eccezione, tra cui Ornella Vanoni.

Ricordo emozionato di Idris Sanneh

Fabio Fazio ha voluto dedicare un momento speciale per ricordare Idris Sanneh durante la rassegna “La Terrazza”. Ha descritto l’amico come una persona di grande simpatia, generosità e schiettezza. Sanneh era noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione “Quelli che il calcio”, dove si distingueva per la sua incontenibile allegria e passione per la Juventus. La scomparsa di Sanneh ha colpito profondamente Fazio e il mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto incolmabile.

Fazio porta via dalla Rai Ornella Vanoni

Dopo l’addio alla Rai, Fabio Fazio si prepara a una nuova avventura televisiva al canale 9. Durante l’evento a San Casciano dei Bagni, ha svelato alcune anticipazioni sulla sua prossima trasmissione. Tra gli ospiti fissi della nuova trasmissione ci sarà la celebre cantante Ornella Vanoni, che svelerà il suo diario segreto. Fazio ha sottolineato come il programma sia rivolto anche al pubblico giovane, poiché la vera attrattiva sarà l’imprevedibilità della Vanoni e la sua capacità di sorprendere il pubblico con le sue storie e riflessioni.

La nuova trasmissione di Fabio Fazio non mancherà di ospiti d’eccezione. Tra questi figura Nino Frassica, noto attore e comico, che arricchirà lo show con il suo talento e il suo carisma. Inoltre, Fazio ha confermato la presenza di due volti noti e amati dal pubblico: Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, che saranno al suo fianco durante le puntate.

La frecciata alla Rai

Durante l’evento, Fabio Fazio ha lanciato una frecciata alla Rai, senza però entrare nei dettagli delle vicende contrattuali che hanno portato al suo addio: “Quando hai un contratto d’affitto in scadenza e non ti viene rinnovato, nonostante mesi di trattative che improvvisamente si interrompono, se arriva l’occasione di essere accolti in un’altra casa ospitale si va in quella casa dove ho trovato un ambiente davvero entusiasta“.