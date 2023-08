Simona Ventura non fa giri di parole: “Cosa ho capito di non volere più”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura ha recentemente condiviso alcuni momenti sinceri della sua carriera durante una chiacchierata con Alessio Zucchini al TG1. Nell’angolo del caffè da Grand Hotel di Rimini, la famosa conduttrice ha parlato degli inizi della sua carriera e della rassegna della Terrazza della dolce vita. Ricordando la sua esperienza come valletta in Rai nel programma Domani sposi, Ventura ha confessato: “Ho capito che non volevo più fare la valletta. Da quel momento mi sono focalizzata sul voler diventare una giornalista sportiva”, realizzando infine il suo sogno.

Sorprese e opportunità nella carriera di Simona Ventura

In una rivelazione esclusiva, Simona Ventura ha parlato dei programmi che non erano originariamente nei suoi piani di carriera. L’isola dei famosi e Music farm sono state opportunità inaspettate che ha colto con grinta. Ha anche parlato della sua intuizione nel portare in Italia Lady Gaga, una mossa che dimostra il suo talento nel riconoscere il potenziale delle star emergenti: “Ho visto su YouTube questa cantante fortissima e carismatica e l’ho voluta a Quelli che il calcio”.

Simona Ventura e le collaborazioni di successo

Nell’attuale conduzione di Citofonare Rai2, Simona Ventura ha rivelato come le sue collaborazioni e l’amicizia con colleghi come Paola Perego abbiano contribuito al successo della trasmissione. La sua passione e dedizione sono evidenti mentre si prepara per chiudere gli appuntamenti con la Terrazza della dolce vita il 10 agosto, pronta per la nuova stagione televisiva. Ha condiviso i momenti divertenti e le “follie” che hanno reso il suo lavoro stimolante e gratificante.