Barbara d’Urso e Myrta Merlino: scintille e frecciatine continue tra le due donne

0 SHARES Condividi Tweet

Mentre sta trascorrendo un’estate in Costiera Amalfitana, Barbara d’Urso, la celebre conduttrice di Canale5, sembra non aver ancora dimenticato l’addio burrascoso a Mediaset e il suo programma del pomeriggio, Pomeriggio 5. La tensione con Myrta Merlino, la sua sostituta, riguardo alla “casalinga di Voghera” continua a tenere banco. La d’Urso ha lanciato una nuova frecciata su Instagram Stories, dichiarando: “Lucia, che stira guardando Pomeriggio 5… stirava. Ciao Lucia, ti amo! Viva le casalinghe! Le mie casalinghe!”.

La d’Urso si gode le vacanze tra polemiche e progetti

La celebre conduttrice partenopea Barbara d’Urso sta vivendo una vacanza da sogno tra la Basilicata e la Costiera Amalfitana, nonostante le polemiche. La d’Urso, in un post recente su Instagram con Enzo Miccio, ha condiviso l’entusiasmo per le “serate d’estate in Costiera Amalfitana dove il mare e una cena a lume di candela con gli amici si abbracciano”. La conduttrice è anche pronta a mandare avanti la sua agenzia di organizzazione di eventi, la B&Fable, dimostrando la sua abilità come imprenditrice.

Barbara d’Urso lontana dalla TV: Interviste e ritorno possibili

Mentre Barbara d’Urso sarà lontana dalla TV a settembre, pare che molti vogliano intervistarla riguardo all’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5. Stando alle ultime indiscrezioni, la conduttrice veneta Mara Venier avrebbe la meglio, conducendo un’intervista esclusiva nella trasmissione di Rai1 a settembre. I fan sono ansiosi di sentire la versione della d’Urso sui recenti eventi e sicuramente non mancheranno i colpi di scena.