Clerici-Ferruzzi: Elenoire prova a difendersi: “Cancellate i commenti”

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici, sta godendo delle sue meritate vacanze dopo una stagione televisiva densa di impegni. Nonostante ciò, ha continuato a essere presente sui social media, condividendo foto e video, tra cui un selfie senza trucco. Molti hanno apprezzato l’autenticità, ma alcuni commenti critici non sono mancati. Tra questi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi, ha suscitato polemiche con un commento laconico su Twitter che sembrava insultare la conduttrice: “Un uomo…”.

Elenoire Ferruzzi si difende: “Sono stata hackerata”

Le reazioni non si sono fatte attendere, e molti utenti dei social media hanno criticato pesantemente Ferruzzi, sostenendo che avesse esagerato con il suo commento. Tuttavia, l’ex gieffina ha prontamente risposto, sostenendo di essere stata hackerata e chiedendo che i commenti venissero cancellati. Su Twitter, ha scritto: “Vi chiedo per cortesia di cancellare i commenti perché i malfattori rispondevano in modo orripilante sono scioccata…”. La spiegazione, tuttavia, non ha convinto tutti, e la polemica è continuata a infiammare il web.

La polemica continua: dubbi e voci

Il mondo dei social media è noto per essere spesso divisivo e le reazioni alla spiegazione di Ferruzzi non sono state diverse. Molti utenti di Twitter hanno espresso dubbi sulla veridicità della sua storia, suggerendo che stesse cercando di evitare di assumersi la responsabilità per le sue parole. Alcuni hanno persino ricordato episodi passati simili, mettendo in dubbio la sua credibilità. Al momento, l’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini non ha fornito ulteriori dettagli o spiegazioni, lasciando aperta la questione e alimentando ulteriori speculazioni