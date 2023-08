Gianni Morandi sorprende Jovanotti che fa la riabilitazione, l’incontro è ricco di emozioni

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Jovanotti, tornato in Italia dopo l’incidente a Santo Domingo che ha reso necessaria l’operazione, è stato accolto con una bellissima sorpresa. Mentre era dedicato alla fisioterapia e agli esercizi per riprendere la piena funzionalità del suo corpo, è stato allietato dalla visita del suo grande amico, Gianni Morandi. Quest’ultimo, in una pausa dal suo tour, ha deciso di fare una visita a Jovanotti, diventando una fonte di gioia e supporto durante questo momento difficile.

L’amicizia e la condivisione: momenti speciali tra i due cantanti

Jovanotti ha condiviso l’incontro con Morandi attraverso una foto su social media, esprimendo la sua gratitudine e affetto: “Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, Gianni Morandi ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia”. Ha anche condiviso un video che mostra i due insieme, con lui in piscina per la riabilitazione e Morandi a incoraggiarlo. Durante l’incontro, i due hanno scambiato storie di vita e parole di sostegno reciproco.

La promessa di Jovanotti: “A Dicembre siamo sul palco”

Nonostante le difficoltà del momento, l’ottimismo e la determinazione di Jovanotti sono chiari. Con il sostegno di Morandi e la sua dedizione alla riabilitazione, si è impegnato a tornare sul palco a dicembre, pronto a riconquistare il suo pubblico. La visita di Gianni Morandi ha reso questo processo di guarigione ancora più speciale, rafforzando il legame tra i due artisti e mostrando la forza dell’amicizia e della musica.