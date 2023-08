Myrta Merlino, il promo di Pomeriggio Cinque non piace al pubblico che la umilia già “Matano volerà al 40%”

0 SHARES Condividi Tweet

Pomeriggio Cinque, uno dei programmi di punta di Mediaset, tornerà a settembre con una nuova edizione. La grande novità sta nella conduzione: Myrta Merlino ha preso il posto di Barbara D’Urso, suscitando diverse reazioni da parte dell’utenza. Un promo recentemente diffuso ha mostrato Merlino in studio, mentre attraverso un telecomando dà il via a una serie di immagini legate all’attualità. Tuttavia, buona parte dei fan non sembra aver apprezzato il cambio, e i commenti ironici si sono sprecati.

Fuori D’Urso, dentro Merlino: la reazione dei fan

L’addio di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque ha generato molti commenti da parte dei fan, in particolare sulla scelta di Myrta Merlino come nuova conduttrice. Frasi come “Dite alla Merlino che anche se cerca di travestirsi da Barbara d’Urso, non sarà mai lei. Col cuore” e “Matano volerà al 40% di share” sono solo alcuni dei pareri espressi dai sostenitori dell’ex conduttrice. Molti si sono schierati apertamente a favore di d’Urso, dimostrando un evidente disagio nel vedere questo cambio alla guida del programma.

Myrta Merlino e le sfide di Pomeriggio Cinque

L’addio di Barbara d’Urso è stato chiaramente turbolento, ma ora Myrta Merlino è pronta a condurre il programma pomeridiano di Mediaset. Myrta dovrà fronteggiare “La Vita in Diretta” di Alberto Matano su Rai 1, e in una recente intervista ha parlato dell’amicizia con il collega di Viale Mazzini, oltre a confessare di non aver mai seguito la televisione di d’Urso. Il nuovo Pomeriggio Cinque con Merlino è atteso per lunedì 4 settembre. Riuscirà a far dimenticare Barbara d’Urso?