Giorgia Soleri aggiorna i fan sulla salute del papà ma la attaccano: “Perché devi sempre condividere tutto?”

L’attivista e influencer Giorgia Soleri ha recentemente condiviso con i suoi follower le condizioni di salute peggiorate del suo papà. Non appariva sui social da qualche tempo, e ha deciso di spiegare il motivo della sua assenza. L’attivista, che ha lavorato per portare una proposta di legge all’attenzione del Parlamento sulla sua malattia (la vulvodinia e neuropatia del pubendo), ha voluto entrare nei dettagli del proprio rapporto con il padre. Mentre il sostegno dei fan è stato notevole, alcuni utenti hanno criticato la scelta di Soleri di “condividere il dolore”.

La risposta di Soleri alle critiche: il potere della condivisione

Un utente ha scritto a Giorgia Soleri su Instagram: «Io non capisco perché senti il bisogno di condividere cose private con sconosciuti». Soleri non ha esitato a rispondere, sottolineando che la gestione del dolore è personale e diversa per ogni individuo. Ha anche spiegato come la condivisione sui social media le abbia cambiato la vita, permettendole di ottenere le sue diagnosi grazie alle testimonianze online. La condivisione, per Giorgia Soleri, è un modo per raggiungere persone diverse e sentirsi meno sola.

Giorgia Soleri e il suo percorso: un messaggio di vicinanza e speranza

Giorgia Soleri ha poi aggiunto che non può fare a meno di mettere la sua esperienza al servizio degli altri, sperando che possa essere d’aiuto a chi ne ha bisogno. La possibilità di raggiungere persone lontane e diverse è qualcosa che considera impensabile senza i social media. Lasciare tracce del suo percorso per aiutare gli altri è un modo per sentirsi vicina e accolta. In un momento di dolore e difficoltà familiare, Soleri dimostra come la condivisione possa essere un mezzo potente di connessione e supporto.