“Belve”, Francesca Fagnani soddisfatta: la Marcuzzi rifiuta l’invito ma De Martino accetta, sarà ospite della prima puntata

Tra le novità più attese dei palinsesti Rai e Mediaset, ecco il ritorno dell’amatissimo programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Il programma andrà in onda a partire dal 26 settembre per cinque puntate e tornerà anche nella primavera del 2024. Ma la grande sorpresa è il primo ospite della nuova edizione: Stefano De Martino, personaggio che per anni è stato al centro del gossip e che ora ha una solida carriera da conduttore. La Fagnani ha svelato l’ospite, creando entusiasmo tra il pubblico.

Stefano De Martino su Belve: l’intervista che tutti aspettavano

La presenza di Stefano De Martino a Belve è una notizia che ha generato grande interesse. Secondo quanto riportato da Libero, non solo verranno affrontate domande sul suo passato e su vecchie dichiarazioni, ma anche su Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino. Inoltre, la conduttrice potrebbe indagare i rumor su un presunto flirt tra Stefano e Alessia Marcuzzi. Le domande potrebbero toccare vari fronti, creando momenti di televisione assolutamente imperdibili.

Alessia Marcuzzi Rifiuta l’Invito, De Martino Pronto per Belve

A differenza di Stefano De Martino, sembra che Alessia Marcuzzi abbia rifiutato in modo netto l’invito di Francesca Fagnani, nonostante entrambi siano sullo stesso canale. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla nuova stagione di Belve, aumentando l’attesa per vedere come De Martino risponderà alle domande pungenti della conduttrice, e quali saranno le reazioni del pubblico a questo appuntamento televisivo tanto atteso.