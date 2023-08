Valentina Ferragni e la nuova storia d’amore: la risposta agli haters fa il giro del web

0 SHARES Condividi Tweet

Valentina Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con Matteo Napoletano, e la foto condivisa su Instagram è diventata immediatamente virale. La didascalia “Young (or should I say younger?), wild & free” (“Giovane (o dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero”) ha alimentato l’interesse dei fan e degli hater. Con Matteo che ha 22 anni e Valentina 30, il riferimento all’età è diventato subito motivo di polemica, nonostante le sorelle Ferragni abbiano espresso il loro entusiasmo per la nuova coppia.

Gli haters attaccano, Valentina risponde

La nuova relazione è stata accolta calorosamente dalla famiglia Ferragni, ma non sono mancati gli attacchi da parte degli hater. Molti hanno polemizzato sulla differenza d’età e accusato Valentina di essere solo “la sorella di Chiara” e di non aver mai lavorato. La risposta di Valentina è stata pronta e decisa: “Sì, dal 2015 che mi sono laureata lavoro e faccio un lavoro che mi piace tanto e pensa un po’ che magia, pago pure tutti gli anni le tasse allo Stato! Grazie per l’interesse”. Una risposta che ha riscosso ampi consensi e messo a tacere gli hater.

Amore, lavoro e una nuova pagina nella vita di Valentina

Dopo la fine della relazione con Luca Vezil, Valentina Ferragni sembra aver riaperto il cuore e trovato la felicità con Matteo. La rottura con Luca, avvenuta nell’autunno del 2022 dopo 9 anni insieme, ha segnato un momento delicato per Valentina, ma ora sembra essere un capitolo chiuso. Anche Luca ha ritrovato l’amore con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum. Il nuovo capitolo nella vita di Valentina si apre con entusiasmo, amore e la consapevolezza di una carriera di successo che continua a crescere