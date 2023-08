Temptation Island, Filippo Bisciglia decide di confessare: “Cosa è successo nel backstage”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ha recentemente condiviso con il magazine Tv Sorrisi e Canzoni alcuni dettagli inaspettati del backstage del reality delle tentazioni. Ha rivelato che alcuni partecipanti, dopo la fine del loro percorso sentimentale nel programma, sono rimasti spaventati dalla loro improvvisa popolarità. In questi casi, Bisciglia è intervenuto per tranquillizzarli, condividendo la sua personale esperienza: “Alcuni si sono spaventati, ed io dopo il programma a volte li tranquillizzo… Ci sono passato anch’io…”.

Amore e nuove coppie, le considerazioni del presentatore

Il presentatore di Temptation Island è stato anche interrogato sulla storia d’amore nata nel reality tra l’ex fidanzato di Perla, Mirko, e la tentatrice Greta. A questo proposito, Bisciglia ha dichiarato di credere nel colpo di fulmine e nel sentimento genuino che lega la coppia, affermando: “Ci credo perché mi è successo tante volte nella vita… L’amore non va giudicato… Si sono trovati…”.

L’Importante ruolo di mediatore di Filippo Bisciglia in Temptation Island

Nella stessa intervista, Bisciglia ha discusso il suo ruolo non solo come traghettatore ma anche come mediatore nell’ultima edizione di Temptation Island. Ha sottolineato come le storie dei partecipanti lo appassionino, e come sia intervenuto a volte solo per il bene di essi: “Le loro storie mi appassionano e a volte intervengo solo per il loro bene…”. Riguardo al suo futuro in TV, si è mostrato soddisfatto del successo raggiunto e aperto a nuove opportunità, rimanendo fedele al suo stile: “Uno del pubblico che ama fare la tv…”.